Правительство упростило правила прохождения ВВК: какие изменения и что запретили ТЦК

В Украине военнообязанные граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Согласно действующему законодательству, крайний срок прохождения комиссии – 5 июня 2025 года включительно.

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В то же время Кабинет министров принял изменения в постановление № 560, которые меняют алгоритм прохождения ВВК. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Напомним, что ранее для удобства граждан были созданы электронные направления на ВВК – они генерируются в приложении Резерв+, и не надо за ними идти в ТЦК. Однако на такие направления нужно было накладывать электронную подпись руководителя ТЦК.

"В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК",– сообщили в Минобороны.

Также работникам ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту. Таким образом, была "усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВЛК", отметили в ведомстве.

Отдельно изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

"Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК – уменьшить количество административной работы", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам уже скоро в приложении Резерв+ можно будет увидеть и информацию об инвалидности – министерство "уже тестирует этот функционал и скоро запустит для всех".

Как известно, Минобороны в рамках борьбы с коррупцией еще с апреля запустило электронный кабинет ВВК. Отныне выводы относительно статуса военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВВК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно постановлению Кабинета министров №163, в Украине установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на ВВК для прохождения медицинского осмотра. В частности, это правило действует в случае, если сведения об инвалидности есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

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