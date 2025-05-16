Что грозит ограниченно годным, которые не пройдут ВВК до 5 июня: детальное объяснение

До 5 июня 2025 года ограниченно годные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и штраф до 25 500 грн.

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OBOZ.UA напоминает, что речь идет о военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными для службы до 4 мая 2024 года. Эту норму предусматривает закон №4235-IX, принятый в феврале этого года, который меняет порядок учета и оценки состояния здоровья военнообязанных.

Кто должен пройти повторную ВВК

Повторную ВВК обязаны пройти мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее получили статус ограниченно годных к военной службе.

Лица с инвалидностью любой группы не подпадают под это требование и проходить комиссию повторно не обязаны.

Как пройти медицинский осмотр лицам с ограниченной годностью

Чтобы пройти медицинский осмотр, нужно самостоятельно получить направление от ТЦК и СП или через электронную систему "Резерв+".

С направлением и необходимыми документами (паспорт, военно-учетные документы, медсправки при наличии) следует обратиться в ВВК, которую определит ТЦК. Это может быть военный госпиталь, больница или медучреждение при ТЦК.

После прохождения осмотра врачи-специалисты предоставят обновленное медицинское заключение о пригодности или непригодности к военной службе. Это решение принимается в соответствии с новыми стандартами медицинской оценки.

Что будет, если не выполнить требования закона

Министерство обороны Украины предупреждает, что в случае игнорирования этого требования предусмотрена административная ответственность.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут обращаться в Национальную полицию, которая будет иметь право осуществлять административные меры в отношении таких лиц и доставлять их в ближайшие ТЦК и СП для дальнейшего прохождения ВВК даже после окончания срока.

Штраф за нарушение правил воинского учета в особый период составляет от 17 000 до 25 500 грн согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Минобороны также призвали не затягивать с прохождением осмотра. Ответственное отношение к этой обязанности помогает не только избежать штрафов, но и поддержать национальную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении для военнообязанных и резервистов добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

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