Долго ли в Украине будут морозы: синоптик рассказала, чем удивит погода в ближайшие дни

Всю следующую неделю, включая ближайшие выходные, погода в Украине будет без осадков. Лишь завтра, и еще в некоторые дни в Крыму и на Приазовье синоптики не исключают осадки в виде снега, но в целом по стране будет солнечно, небольшая облачность.

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Как рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, и в выходные, и всю следующую неделю "у нас будет преобладать классический зимний характер погоды". Это обусловлено влиянием поля высокого атмосферного давления и холодного воздуха арктического происхождения.

"Поэтому осадков с сегодняшнего дня мы практически не ожидаем, наоборот, кое-где уже будут солнечные прояснения, в день солнечные, ночью просто ясное небо", – рассказала нам госпожа Наталья.

По ее словам, в эти дни преобладает северо-восточный ветер умеренных скоростей. Только в Крыму и Приазовье ветер может ускориться до сильного, с порывами до 15-20 метров в секунду.

"В ближайшие ночи нас ждут 4-10 градусов мороза (в Крыму немного теплее, до минус 5), но днем максимум от 4 мороза до 2 тепла. В Закарпатье – плюс 3, плюс 8 может быть. Самыми прохладными остаются Карпаты, высокогорье, там от 7 до 14 мороза в ночные часы, а днем 0-6 мороза", – прогнозирует синоптик.

11, 12 февраля и до конца рабочей недели погода не изменится, хотя в конце недели может потеплеть на пару градусов.

"Пока про весну рано говорить, наоборот – длится третий месяц зимы, и наконец он приобрел свой зимний характер. Поэтому до конца февраля о каких-то весенних показателях не говорим. Но от марта можно ожидать чего угодно, потому что это переходный месяц, для него абсолютно нормально как зимние проявления погоды, так и с высокими значениями температуры", – добавила госпожа Наталья.

Как сообщал OBOZ.UA, 8-9 февраля в Украине ожидается морозная и солнечная погода, ночью столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. Днем будет около нуля, а на востоке - до минус 4 градусов.

В Укргидрометцентре объяснили, что Украину задел мощный арктический антициклон, который вызвал высокое атмосферное давление. Вот почему небо прояснится, и осадков не будет.

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