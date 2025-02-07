Украину задел мощный арктический антициклон: синоптики сказали, как это скажется на погоде в пятницу

Практически по всей Украине в пятницу, 7 февраля, осадков не прогнозируется, только в Крыму будет падать небольшой снег. Температура ночью опустится до -3...-8 градусов.

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Свежими метеорологическими данными поделился Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики на своей Facebook-странице рассказали, что отсутствие осадков – это следствие мощного антициклона, сформированного в арктическом воздухе, из-за которого в нашей стране выросло уже и без того высокое атмосферное давление. Потому небо прояснится.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Наиболее холодно будет в восточных областях, до -8 мороза ночью. На остальной территории минимальный показатель на термометрах – это -6 градусов (за исключением Житомирщины, где ожидается до -7).

Днем на востоке температура от -3 до -1, в центре примерно от -1 до +1, на западе – от 0 до +3 градусов. Наиболее тепло будет в Одесской (от +1 до +3) и Закарпатской областях (от +3 до +5).

7 февраля на территории Киевщины и Киева – облачно с прояснениями, без осадков. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью от от -6 до -3 мороза, днем ​​от -2 до +2. В Киеве ночью до -5, а днем около 0 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине во второй половине января в некоторых городах уже расцвели подснежники. Эти краснокнижные цветы заметили в Одессе и на Хмельнитчине. Также в сети поделились фотографиями первых подснежников в Оболонском районе Киева.

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