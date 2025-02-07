До -10 градусов мороза: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

На выходных 8-9 февраля в Украине ожидается морозная и солнечная погода, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем будет около нуля, на востоке до -4 градусов.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Антициклон давит, атмосферное давление растет, поэтому осадков в Украине не ожидается", – написала она в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, "солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений".

Такие прояснения будут усиливать мороз ночью, но днем будут возвращать столбики термометров почти до нуля, прогнозирует Диденко.

В ближайшую ночь и в ночь на воскресенье в Украине предполагается -4...-10 градусов, а днем 8 и 9 февраля – около нуля.

На востоке страны холоднее -1...-4 градуса.

Ветер по выходным будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а завтра также на Волыни и Ривненщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в субботу и воскресенье будет преобладать антициклональный характер погоды. Сухо, солнечно, ночью до -7...-10 градусов мороза, а днем 0...-2 градуса мороза.

Наталья Диденко предупредила, что из-за высокого атмосферного давления может болеть голова.

На следующей неделе погода существенно не изменится: будет господствовать антициклон, осадков не будет, ночи будут морозными, а дни – прохладными, часто солнечными.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 8 февраля в Украине облачно с прояснениями, без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

Днем в субботу от -4 градусов мороза до +1 тепла, на Закарпатье +2...+7 тепла. В Карпатах ночью -9...-14 мороза, днем 0...-5 мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргирометцентре рассказали, что Украину зацепил мощный арктический антициклон, который вызвал высокое атмосферное давление. Поэтому небо прояснится, осадков не будет.

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