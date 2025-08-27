До 22 лет включительно: в Кабмине уточнили, мужчины какого возраста теперь смогут выехать из Украины

В Украине внесли изменения в правила пересечения государственной границы для мужчин. Отныне граждане в возрасте от 18 до 22 лет включительно будут иметь право беспрепятственно выезжать за пределы страны даже во время военного положения.

Видео дня

В то же время эта норма не распространяется на должностных лиц высшего государственного уровня, для которых действуют отдельные ограничения. Подробнее о нововведениях, принятых правительством и закрепленных в изменениях в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, рассказал представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, разрешение на пересечение границы не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 указанных Правил, а именно на:

членов Кабинета Министров Украины,

первых заместителей и заместителей министров,

руководителей центральных органов исполнительной власти,

первых заместителей и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти,

руководителя Офиса президента Украины и его заместителей,

руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей,

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,

председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,

председателя и членов Счетной палаты,

председателя и членов Центральной избирательной комиссии,

председателей и членов других государственных коллегиальных органов,

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей,

народных депутатов Украины и тому подобное.

Что предшествовало

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. По ее словам, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Правительство согласовало все детали с военным командованием, а изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал упростить выезд за границу для молодых украинцев до 22 лет. По словам Свириденко, этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона Верховной Радой.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект, который меняет порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Его инициатором стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский вместе с группой парламентариев.

В документе предлагается четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации. Кроме того, в статью, регулирующую выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!