Десятиминутный ливень наделал бед: в Прикарпатье непогода повалила деревья, сорвала крыши и затопила улицы. Фото

В субботу, 18 июля, Прикарпатье накрыла непогода. В частности, кратковременный ливень в городе Коломыя повалил деревья, затопил улицы и повредил крыши домов.

Видео дня

Об этом сообщили местные паблики. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

Что известно

О том, что до конца суток 18 июля на территории Ивано-Франковской области прогнозируется ухудшение погодных условий, с утра предупреждали спасатели. В связи с этим в области был объявлен I уровень опасности (желтый). Сильный ливень в Коломыи длился недолго, но наделал немало бед.

"Сильный дождь и шквальный ветер сорвали крыши, повалили и сломали деревья, затопили улицы, дворы и отдельные помещения. В некоторых районах города затруднено движение транспорта, повреждены автомобили и линии электропередач", – говорится в сообщении.

Мэр Коломыи Богдан Станиславский сообщил, что сразу после окончания непогоды к ликвидации ее последствий приступили коммунальные службы и спасатели. Они оперативно расчищали проезжую часть, убирали поваленные деревья и крупные ветки, а также выполняли другие работы по восстановлению городской инфраструктуры.

Чиновник добавил, что наибольшие повреждения получили зеленые насаждения в разных районах города. Кроме того, сильный ветер повалил ряд деревьев и повредил вековой дуб.

"Особенно досадно и больно для нашей общины то, что пострадал уникальный вековой дуб на улице Ивана Франко. Непогода обламала часть кроны этого величественного дерева, которое является настоящим живым памятником города", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник утром, 14 июля, на Львов обрушился сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В результате проливных дождей местные дороги превратились в реки. Также местами были затоплены подъезды многоквартирных домов и канализация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!