Что такое 'шафунок': объяснение украинского слова

Во время активного развития языка особенно важно сохранять и восстанавливать аутентичную украинскую лексику. Многие редко употребляемые или архаические слова, присущие народной речи в прошлых веках, постепенно исчезают из повседневного употребления. В то же время именно эти слова обогащают языковую палитру, придают ей глубину, точность и национальный колорит.

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Одно из таких слов – "шафунок", почти не встречающийся в современной речи, однако хранящийся в словарях устаревших и диалектных слов. Что это значит – читайте в материале OBOZ.UA.

Слово "шафунок" имеет несколько значений, связанных с процессом управления или распоряжения:

управление чем-либо (например, хозяйством, ресурсами, имуществом);

распоряжение или надзор за чем-нибудь.

В некоторых случаях также может означать расходы, возникающие в результате распорядительной деятельности.

Примеры употребления:

Він мав повний шафунок над маєтками.

З того всього шафунку нічого не зосталося.

Слово "шафунок" происходит из древней украинской лексики и зафиксировано в словарях украинского языка как устаревшее. Оно также встречается в некоторых диалектах, в частности в центральных и западных регионах Украины. В прошлом слово являлось частью бытового, хозяйственного и даже административного лексикона.

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