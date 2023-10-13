Что такое 'крислатий': значение украинского слова

Украинский язык насыщен благозвучными словами и выражениями, которые украинцы, к сожалению, редко употребляют в речи. Это касается и колоритного, но не распространенного слова "крислатий".

Язык лучше изучать на примере поэтических произведений. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Писательница Лина Костенко использовала необычное слово в своем стихотворении и смогла им описать прозрачный ветер.

"Якщо не можна вітер змалювати,

Прозорий вітер на ясному тлі,-

Змалюй дуби, могутні і крислаті,

котрі гілками гнуться до землі".

Крислатий – это ветвистый, широкий, имеющий раскидистые ветви, роскошную крону. Слово с таким же корнем живет и в поэзии "Різдво" Богдана-Игоря Антонича.

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"Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий".

Вызывает много вопросов слово "крисані". Криси – это отогнутые края шляпы, соответственно "крисані" – это шляпа с отогнутыми краями.

Также Авраменко объяснил, как правильно сказать по-украински: "відсоток" или "процент".

Он отметил, что "відсоток" – это слово украинского происхождения, а "процент" – иноязычного.

Но использовать "процент" можно, это не будет ошибкой, поэтому выбирайте тот вариант, который вам нравится.

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