Відсоток или процент? Как правильно сказать на украинском

Украинцы часто употребляют в речи слова иноязычного происхождения, большинство из них, к сожалению, русизмы. Много вопросов вызывает и слово "процент", потому что люди сомневаются в его правильности, но все же такой вариант часто можно услышать в разговоре и даже в медиапространстве.

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. Он отметил, что "відсоток" – это слово украинского происхождения, а "процент" – иноязычного.

Но использовать "процент" можно, это не будет ошибкой, поэтому выбирайте тот вариант, который вам нравится.

Также языковед рассказал о трудностях в словоупотреблении. Часто путают слова "становити" и "складати".

Например, "вміст жиру становить чи складає 3%". Запомните, когда говорим о составной части чего-то, то правильно сказать – становити, а не складати.

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Складати можно дрова или вещи на полку. Следовательно, надо сказать: "вміст жиру становить 3%" или "інфляція становить 22%".

Авраменко также объяснил, какое слово правильнее использовать в украинском языке: спасибі или дякую.

"Спасибі" встречается в текстах еще с 16 века, оно образовалось от слов "спаси, боже". Но наиболее распространенной формой выражения благодарности является слово "дякую". Хотя какого-либо приоритета ни один из вариантов не имеет – выбирать можно на свое усмотрение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как в украинском языке появилось слово "промінь".

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