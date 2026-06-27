«У нас есть армия, которая будет воевать»: Сикорский заявил, что Польша готова дать отпор Путину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова защищать свою страну в случае расширения российской агрессии. Он подчеркнул, что Польша располагает современным вооружением, сильной армией и поддержкой европейских союзников.

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С этим заявлением Сикорский выступил во время публичного выступления, в котором говорил о ситуации с безопасностью в Европе и угрозах со стороны России. Польский министр подчеркнул, что его страна не останется в стороне в случае дальнейшей эскалации, и заявил:

"У нас есть F-16, у нас есть F-35, у нас есть "Абрамсы", у нас есть HIMARS, и, знаете, у нас есть армия, которая будет воевать. Если Путин хочет битвы, если Украина для него недостаточно хороша, мы сделаем то, что всегда делали".

Глава польского МИД подчеркнул, что Польша продолжает укреплять свой оборонный потенциал. В своём заявлении он перечислил современные системы вооружения, которые уже находятся на вооружении польской армии, среди них истребители F-16 и F-35, танки "Абрамс" и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Сикорский также дал понять, что Варшава рассчитывает не только на собственные силы, но и на поддержку союзников по НАТО и европейских партнеров. Его слова прозвучали как предупреждение о готовности Польши защищать свою территорию в случае любой попытки России расширить войну за пределы Украины.

Укрепление армии

В последние годы Польша активно модернизирует свои Вооруженные силы и закупает современное вооружение у США и других партнеров. Одним из ключевых направлений стало обновление военной авиации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

О поступлении самолетов сообщили Министерство обороны Польши и вице-премьер-министр, глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш. Он назвал этот день историческим для польской авиации.

"Это день, которого мы ждали годами. Сегодня Польша приветствует свои F-35 Husarz", – написал министр. Он также сообщил, что самолеты совершили торжественные полеты над Лодзью, Гданьском, Варшавой и Краковом перед официальной церемонией на базе в Ласке.

Самолеты получили название Husarz и стали первыми F-35, официально вошедшими в состав польских вооруженных сил.

Напомним, что 12 мая 2024 года масштабный пожар охватил популярный торговый комплекс Marywilska 44, в котором располагалось около 1400 магазинов и сервисных пунктов. Огонь быстро охватил зал размером 250 на 250 метров, а крыша в зоне возгорания обрушилась. Системы изоляции пожарных зон не сработали, что позволило пламени распространиться на весь комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти назвали этот инцидент частью гибридной войны со стороны России, поскольку часть исполнителей теракта была оперативно задержана.

"Теперь мы точно знаем, что крупный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – пообещал тогдашний премьер Дональд Туск.

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