В российской политической системе есть одна устойчивая константа. Чем хуже становится ситуация, тем тише становится Владимир Путин. Это молчание не личная манера, а неотъемлемая часть системы власти, выстроенной за четверть века. Сегодня эта архитектура дает трещины, и трещины носят системный характер. За последние месяцы Россия столкнулась с тем, чего не знала со времен Второй мировой войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям в глубине страны, атаки по Москве, дефицит топлива в регионах, растущая уязвимость Крыма, который оказался в состоянии фактической блокады. На фоне всего этого Кремль хранит демонстративное молчание.

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Молчание как симптом.

Путин всегда предпочитал общаться с подданными только тогда, когда ситуация контролируема. Его публичность служит инструментом демонстрации силы, а не способом разговора с обществом. Российская власть не умеет говорить с гражданами в условиях кризиса, потому что ее модель управления основана на одностороннем вещании. Она способна производить только победные реляции, поскольку любое признание проблемы воспринимается внутри системы как угроза легитимности.

Сегодня молчание выглядит иначе. Оно стало признаком растерянности властной вертикали, которая больше не понимает, как реагировать на происходящее. Причины очевидны. Страх брать ответственность за провалы, которые невозможно объяснить привычными формулами. Потеря контроля над информационной повесткой, где телеграм‑каналы (в том числе и украинские) и военные блогеры давно заменили официальные СМИ. Паралич управленческих механизмов, когда никто не решается принимать решения без личного одобрения Путина. Внутриэлитная неопределенность, в которой молчание лидера воспринимается как слабость, но озвучить это вслух никто не готов. Система, построенная на персонализированной власти, оказалась неспособной действовать в условиях турбулентности, которые требуют быстрых решений и хотя бы минимальной коммуникации с обществом.

Разрушение контракта безопасности.

В начале двухтысячных Путин предложил россиянам негласную сделку. Вы отказываетесь от свобод, а я гарантирую вам безопасность. Эта формула стала фундаментом его легитимности. После взрывов жилых домов, терактов и войны в Чечне общество было готово принять жесткую вертикаль и поражение в правах в обмен на ощущение стабильности. Сегодня этот фундамент стремительно размывается. Россия впервые за двадцать пять лет сталкивается с отсутствием перспектив развития и реальными угрозами внутри страны, и государство не может их предотвратить. Более того, сама власть стала основной причиной экономической стагнации и кризиса безопасности. Россияне видят, что массированные удары наносятся по территории страны, столица горит, инфраструктура уязвима, топливо исчезает, а власть не объясняет происходящее, не предлагает пути выхода из сложившейся ситуации. Безопасность превращается из гарантии в иллюзию. Когда государство перестает выполнять единственную функцию, которую большинство считало важной, возникает вопрос. Что остается взамен? Кремль пытается компенсировать собственные провалы рассказами о тотальной войне с Западом, но эта риторика перестает работать, когда угрозы становятся осязаемыми для каждого жителя страны.

Крым. От триумфа к обузе.

Аннексия Крыма в 2014 году стала кульминацией путинской эпохи. Рейтинг власти взлетел, общество пережило всплеск эйфории и чувства величия. Сегодня Крым стал символом уязвимости. Это зона постоянных ударов, логистический тупик, источник военных и экономических затрат. То, что подавалось как историческая победа, превращается в болевую точку. Это меняет восприятие Путина среди подавляющего большинства граждан РФ. Крым как сакральный символ, который должен был укреплять власть, стал фактором ее ослабления.

Нет никаких сомнений в том, что так называемый крымский консенсус был мифом, созданным пропагандой. Да, в 2014 году наблюдался всплеск поддержки Кремля и лично Путина, но он был краткосрочным, эмоциональным и усиленным тотальным промыванием мозгов. В публичном поле никто не говорил россиянам о тех последствиях, к которым неминуемо приведет возвращение Крыма в родную гавань. После аннексии Крым стал одним из самых дотационных субъектов РФ, регион не способен обеспечивать себя и живет за счет федерального бюджета, который уже потратил на это около 1,5 трлн рублей.

Вместе с тем аннексия полуострова не означала реального единения общества. К моменту начала полномасштабной агрессии Крым практически исчез из внутриполитической повестки. В 2022 году социальные опросы не фиксировали Крым как значимую тему. Население было сосредоточено на экономике, санкциях и личной безопасности. Требовались новые победы, новый блеск и новая слава отечества. Нужен был допинг имперского величия, который снова сместит фокус внимания с внутренних проблем на силу русского оружия в руках "гениального геостратега современности" и Путин начал "маленькую победоносную войну". Именно это и стало началом его бесславного конца.

Что дальше.

Когда власть теряет сакральность, а государство перестает выполнять базовые функции, возникает политический вакуум. Пока он заполнен страхом, апатией и пропагандой, но это временное состояние. Россия вступает в период, когда привычные механизмы легитимности перестают работать. Безопасность не гарантирована, экономика разрушается, символы не объединяют, власть оторвана от реальной повестки, условия жизни ухудшаются, угроза тотальной мобилизации становится реальной. Стабильность ушла в прошлое так же, как и членство России в клубе развитых стран. Однако это не означает немедленный крах путинского режима. Сейчас можно уверенно фиксировать, что система вступила в фазу устойчивого ослабления. Привычные механизмы управления больше не дают прежнего результата. Власть теряет способность объяснять происходящее, теряет способность управлять и утрачивает способность поддерживать созданные ею мифы. Начинается процесс внутреннего разложения, который невозможно остановить, потому что он затрагивает фундаментальные элементы режима. Это не внезапный обвал, а медленная деформация конструкции, которая держалась на амбициях одного человека и на вере в его непогрешимость. Теперь эта вера исчезает, а вместе с ней исчезает и сама основа политического порядка. Финал еще не наступил, но его контуры уже различимы, и они становятся все отчетливее.