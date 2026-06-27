На Волыни есть озеро в форме сердца: где оно находится и почему туда идти опасно

Озеро Навраття, которое называют сердцем Шацких озер, остается одной из наименее изученных природных территорий Волыни. Из-за трясин, труднопроходимых каналов и зарослей путь к нему сопряжен с опасностью.

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Поэтому в национальном парке не рекомендуют посещать водоем из любопытства. Об уникальном озере сообщили на странице Шацкого национального природного парка в Facebook.

Озеро Навраття расположено в заповедной зоне Шацкого национального природного парка среди непроходимых болот и густых лесов. Водоем имеет естественную форму сердца, из-за чего его и называют сердцем Шацких озер.

Оно является самым маленьким среди водоемов Шацкого поозерья. Площадь озера составляет 1,9 гектара, длина — 175 метров, ширина — 150 метров. Максимальная глубина достигает 2 метров, а средняя — около 1 метра.

Навратье относится к малоизвестным и наименее исследованным территориям.

Здесь можно увидеть свежие следы диких животных, многочисленных птиц водно-болотного комплекса, девственные леса и почти нетронутую природу.

В то же время маршрут к озеру является опасным. Добраться до водоема можно только через трясину, едва проходимые каналы и густые заросли, поэтому туристам рекомендуют не отправляться туда без надобности.

"Маршрут к озеру опасен, так как проходит через трясину, едва проходимые каналы и заросли, поэтому ради любопытства идти к озеру не рекомендуем", – предупредили в Шацком национальном природном парке.

Сохранение таких труднодоступных уголков природы помогает охранять уникальные экосистемы и биоразнообразие Волыни.

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