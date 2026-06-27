В Украину вернули семерых гражданских лиц, которых Россия годами незаконно удерживала в плену: Лубинец раскрыл подробности. Видео

В Украину вернули ещё семерых гражданских лиц, которых Россия годами незаконно удерживала в плену. Их освобождение стало результатом длительной гуманитарной работы и переговоров.

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Все освобожденные уже находятся на родной земле после многих лет ожидания и неопределенности. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Семь семей дождались: домой вернулись гражданские украинцы, незаконно удерживавшиеся Россией", – говорится в сообщении.

Возвращение гражданских лиц стало возможным благодаря прямому гуманитарному взаимодействию с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, а также при участии украинских спецслужб.

К процессу были привлечены Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины и другие органы, работающие в рамках Координационного штаба.

По имеющейся информации, все освобожденные – граждане в возрасте от 35 до 66 лет. Российские военные незаконно задержали их в 2022 году во время оккупации различных регионов Украины, в частности Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Среди них есть жители Бучанского района Киевской области, где во время оккупации были зафиксированы многочисленные преступления против гражданского населения.

Обстоятельства задержания украинцев свидетельствуют о целенаправленных преследованиях гражданских лиц. Одного из мужчин российские военные похитили прямо из собственного дома из-за того, что его сыновья служат в Вооруженных силах Украины. Другого задержали по дороге на работу в первый день полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных также есть доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. В день его задержания вместе с ним была захвачена и известная парамедик Тайра, которую удалось вернуть в Украину ранее.

"Наша команда сделает всё возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены. Хочу подчеркнуть: Украина не прекратит борьбу за возвращение каждого и каждой. Гражданских и военных. Тех, кого незаконно задержали в 2014 году, и тех, кого Россия лишила свободы после начала полномасштабного вторжения", — заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, каждое такое возвращение является важным шагом в борьбе за права человека и свидетельством того, что Украина продолжает системную работу по освобождению своих граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 26 июня состоялся 76-й обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 160 украинских защитников.

Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня, его провели Украина и Россия. В рамках этого обмена домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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