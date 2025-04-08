Что такое 'катма': как правильно ставить ударение

Если вы пользуетесь украинским языком достаточно давно, вы, вероятно, встречали такое слово "катма". Впрочем, далеко не все умеют его правильно употреблять и ставить в нем ударение.

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OBOZ.UA изучил словари и справочники и объясняет, что означает это слово. А также как правильно в нем ставить ударение и в каких ситуациях употреблять.

Итак, Этимологический словарь украинского языка объясняет возникновение этого слова слиянием слов в выражении "кат має". Значит эта фраза "черт имеет", то есть чего-то нет вообще. Им описывают полное отсутствие чего-либо.

Употребляют это сказуемое слово тогда же, когда уместно будет использовать слово "нет" в значении "отсутствует", однако когда есть необходимость вложить в него больше эмоционального подтекста. Вот в каких примерах мы встречаем его в литературе:

Навіть взимку під снігом і дощем гибіє техніка. Навіси треба будувати, а лісу катма... (И. Цюпа);

– Чи ти ж хоч сорочку перемінив, чи, мабуть, у тебе й сорочки катмає? – трохи згодом питає мати (Панас Мирний);

От зійшлися ми та й балакаємо: а давай будемо лічити панову землю, коли своєї катма (С. Васильченко);

А де ж наживи дух витає, Де загрібають обома Під себе, звісно, всякий знає, Що там ладу уже катма (С. Воскрекасенко).

Произносить это слово правильно с ударением на последнем слоге. Правильный вариант – катмА.

Имеет оно также несколько колоритных синонимов. Итак, если вам нужен эмоционально окрашенный синоним слова "нет", вы также можете сказать:

чортма;

бігма;

трясця.

Совершенно верно, слово "трясця" означает не только лихорадку или используется как бранное. В переносном смысле им описывают полное отсутствие чего-либо.

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