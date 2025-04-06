'Наздогад': как правильно поставить ударение

Умение догадаться о чем-то вам неизвестном и действовать в заданных обстоятельствах интуитивно считается признаком высокого интеллекта. Впрочем, даже люди с очень высоким IQ не всегда знают, как в украинском языке правильно ставить ударение в слове "наздогад", описывающем такие ситуации.

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OBOZ.UA изучил словари и рассказывает, как правильно ставить ударение в данном наречии. Также предлагаем несколько красивых синонимов, которыми вы можете воспользоваться, если забудете правильный вариант. Или чтобы просто обогатить свой словарный запас.

Итак, толковые словари объясняют слово "наздогад" так:

без точного знания, без определенности; догадываясь о чем-нибудь; наугад.

надеясь на благоприятную, хорошую возможность; как повезет; наугад, кое-как.

А ударение при этом указывают на последнем слоге. Правильно говорить "наздогАд". Другие варианты потсановки ударения будут ошибкой. Примечательно, что однокоренное существительное "здогадка" имеет двойной ударение – здОгадка и здогАдка.

Если же вам хотелось бы иметь несколько эквивалентов к этому наречию, то вариантов здесь достаточно. Вот что предлагает Словарь синонимов украинского языка:

навмання / навманяки;

наосліп;

всліпу;

наугад;

навдалу (наголос теж на останній склад);

на галай-балай (розмовне);

натабе (теж розмовне і теж з наголосом на останній склад);

навпомацки (у переносному значенні);

вдогади.

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