В Украине резко выросло количество штрафов от ТЦК: в каком случае можно отменить и какую информацию обязаны указать

В Украине в 2025-м значительно возросло количество штрафов от ТЦК. Чаще штрафуют на 17 тыс. грн (максимальный штраф – 25,5 тыс. грн). При этом уплата штрафа или его отмена не освобождает от обязанности обновлять свои данные.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Таким образом, из 40 решений 31 – в пользу военнообязанных, и лишь в 9 случаях суды сочли штрафы законными. Здесь следует отметить, что ТЦК действительно имеют право штрафовать тех, кто проигнорировал повестку (самостоятельно выписывать протокол об административном правонарушении). Но чтобы этот протокол (а вместе с тем и штраф) были законными, необходимо придерживаться процедуры:

повестку должны вручить (или отправить "Укрпочтой" с доставкой до места жительства с личным вручением или указанием, что адресата не было дома);

(или отправить "Укрпочтой" с доставкой до места жительства с личным вручением или указанием, что адресата не было дома); факт неявки должны зафиксировать соответствующим актом;

о рассмотрении дела об административном правонарушении должны сообщить нарушителю;

в постановлении должны четко указать имеющееся нарушение, документ должны правильно оформить.

Чаще всего у ТЦК возникают проблемы с оформлением. Абсолютное большинство штрафов отменяют из-за того, что в постановлениях не указывают никаких фактических данных, нет доказательств, повестку не отправляют вовремя.

К примеру, 5 марта Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра отменил штраф на 17 тыс. грн за игнорирование повестки. Основание для такого решения: суд не предоставил доказательств того, что оштрафованный получал вызов и не прибыл, материалы дела не содержат доказательств, что повестка направлялась по почте, не подтверждено, что факт неявки зафиксирован соответствующим актом.

Несколько дней назад судья Зализнычного районного суда Львова отменил штраф из-за "отсутствия достаточных и надлежащих доказательств в подтверждение доказанности обстоятельств, изложенных в обжалованном постановлении". Иногда суды отменяют штрафы из-за халатной работы почты.

Например, в марте Подольский районный суд Киева отменил штраф, так как оказалось, что повестка не пришла вовремя. "Повестка пролежала в отделении Киев 04073 в период с 4 октября по 19 октября 2024 года и вернулась отправителю", – говорится в материалах дела. При этом сама повестка была на 15 октября. Но вместо того, чтобы доставить ее военнообязанному, документ просто держали в отделении.

Что интересно, если военнообязанный уточнил данные вовремя в "Резерве+", то иногда повестку для "уточнения данных" могут признать незаконной. Например, соответствующее решение принял судья Коммунарского района Запорожья. "Таким образом, если в повестке о вызове действительно была указана цель "для уточнения данных", а истец к тому времени уже уточнил свои данные в ТЦК, прошел ВВК и обновил военно-учетные данные в Едином электронном реестре призывников, повестку не должны были присылать", – говорится в материалах дела.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады Украины продлили срок прохождения повторного ВВК для ограниченно годных. Теперь сделать это граждане должны до 5 июня.

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