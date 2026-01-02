Что сделать с новогодней елкой после праздников: советы от садовника короля Чарльза

Для тех, кто заботится об отходах и постоянно ищет методы их уменьшения и переработки, бывший садовник короля Чарльза рассказал, как именно этого достичь во время рождественского периода – направив отходы в свой сад, чтобы помочь ему процветать.

Джек Стукс, который проработал в Хайгроув два десятилетия, поделился своими экспертными советами. Например, елку после новогодних праздников следует сразу измельчить и превратить в древесную щепу, которую можно компостировать, пишет Express.

Специалист по садоводству отмечает важность предварительного удаления украшений, предостерегая: "Существует также дополнительная проблема, когда люди оставляют на деревьях фонарики, пластиковые шарики, мишуру, которые, очевидно, нельзя переработать таким образом, поэтому это только создает еще одну проблему позже".

Джек предлагает альтернативный метод утилизации: "Еще одна вещь, которую я бы посоветовал сделать, это взять вашу новогоднюю елку и срезать ветви. Древесину можно использовать на открытом огне и медленно сжигать в течение нескольких недель, но сначала ее нужно высушить".

"Это, по сути, бесплатный способ согреть ваш дом, одновременно избавляясь от дерева экологически безопасным способом. Если у вас нет такой необходимости, вам все равно следует порубить его и выбросить в контейнер для переработки. Срубленную древесину также легче забрать людям, если нужно", – отметил эксперт.

Пищевые отходы составляют еще одну значительную проблему во время праздников. Джек поделился инновационными методами повторного использования остатков пищи в саду, предлагая практические решения для уменьшения сезонных отходов.

Эксперт по садоводству советует: "В идеале, если у вас есть овощные или картофельные очистки – они идеально подходят для компостирования. Затем его можно легко использовать в саду в следующем году".

