Как превратить пищевые отходы в "садовое золото": советы для компостирования
Компостирование – это экологический и эффективный способ превратить органические отходы в ценное удобрение, известное как "садовое золото". Этот процесс не только обогащает почву питательными веществами, позволяя отказаться от химических удобрений, но и существенно уменьшает количество мусора на свалках, снижая выбросы метана.
Как правильно сделать компост самостоятельно, рассказал блог Марты Стюарт. И методов существует сразу несколько, из которых можно выбрать себе наиболее подходящий. Ориентируйтесь на количество свободного пространства, свободное время и продукты, которые вы обычно выбрасываете.
Классическое компостирование в куче или яме
Этот метод является лучшим для владельцев частных домов. Он базируется на аэробном разложении: микроорганизмы перерабатывают органику при доступе кислорода. Вы можете использовать открытую компостную кучу, закрытый контейнер или вращающийся компостер, который значительно упрощает перемешивание. Ключ к успеху – это поддержание баланса между "зелеными" (азот) и "коричневыми" (углерод) материалами (подробнее о них в следующих разделах). Компосту также понадобятся постоянное увлажнение (куча должна быть влажной, как отжатая губка) и регулярное переворачивание для аэрации.
Выбор метода классического компостирования в значительной степени зависит от того, насколько быстро вам нужен готовый грунт и сколько усилий вы готовы приложить. Существует три основных подхода: горячее, холодное компостирование и компостирование в траншее.
- Горячее компостирование
Это самый быстрый и эффективный способ переработки органики, но он требует наибольшего внимания и контроля. Цель этого метода – получить высококачественный, безопасный компост всего за 1–3 месяца. Высокая температура (до 55-65 градусов) позволяет гарантированно уничтожить семена сорняков и патогенные микроорганизмы, которые могли бы остаться в почве.
Для успешного горячего компостирования необходимо создать большую массу не менее 1 кубического метра, чтобы обеспечить достаточное выделение тепла от перегнивающего материала. Ключевым моментом является точное соотношение материалов: обычно это 1 часть "зеленых" к 2-3 частям "коричневых". Важнейшим условием является активное и частое переворачивание кучи (раз в 3–7 дней), что обеспечивает доступ кислорода и поддерживает необходимую высокую температуру.
- Холодное (пассивное) компостирование
Самый простой способ, который идеально подходит для садоводов с большим количеством времени, но малым запасом терпения для рутинной работы. Цель холодного компостирования – избавиться от органических отходов без усилий. Процесс заключается в простом добавлении органики в контейнер или на кучу в течение долгого времени, без необходимости контролировать точные пропорции или температуру. Куча почти не переворачивается или переворачивается очень редко.
Хотя компост получается качественный, процесс занимает значительно больше времени – от 6 до 12 месяцев и более. Из-за низкой температуры существует риск, что семена сорняков и некоторые патогены могут сохраниться в готовом удобрении. Этот метод лучше всего подходит для переработки обычного садового мусора.
- Компостирование в траншее
С помощью этого метода можно прямым и незаметным способом обогатить питательными веществами отдельные участки почвы без создания видимой компостной кучи. Выкопайте неглубокую ямку или траншею (около 20-30 см глубиной) между рядами будущих посадок или под уже существующими кустами. Затем заложите туда небольшие партии кухонных отходов (преимущественно овощные очистки) и немедленно засыпьте их землей. Органика будет постепенно разлагаться непосредственно в почве. Это обеспечит незаметность процесса, не будет привлекать вредителей и высвобождать питательные вещества точно в корневую зону растений.
Вермикомпостирование (ферма червей)
Идеальный вариант для квартир, балконов или небольших помещений. Всю работу выполняют специальные черви, которые живут в закрытом контейнере, поедают кухонные отходы и превращают их в высококонцентрированный биогумус. Контейнер для вермикомпостирования делают вентилируемым и наполняют влажной бумагой или картоном. Неприятного запаха он не выделяет, но требует внимания к "рациону" червей. Например, как правило они не переносят цитрусовые, жир и молочные продукты.
Электрические компостеры
Самый быстрый и удобный метод. Компактный прибор измельчает, нагревает и дегидрирует органику всего за несколько часов. В результате вы получаете сухую, обезвоженную субстанцию без запаха, что значительно уменьшает объем мусора (до 90%). Хотя технически это не биологически созревший компост, полученный продукт является прекрасной почвенной добавкой, которую нужно просто смешать с землей. Далее процесс высвобождения питательных веществ будет происходить без вашего участия.
Метод бокаши (анаэробная ферментация)
Уникальная японская методика, позволяющая компостировать даже мясо, рыбу и молочные продукты. Отходы герметично закрываются в ведре и пересыпаются специальной смесью с содержанием полезных микроорганизмов. В течение двух недель они ферментируют отходы. Полученный продукт затем закапывается в почву для окончательного разложения. В качестве бонуса, из ведра можно сливать ценную жидкость – компостный чай.
"Зеленый" и "коричневый" компост – правильный баланс
Успех компостирования полностью зависит от соблюдения баланса между двумя основными типами материалов, которые по-разному влияют на процесс разложения. Чтобы избежать неприятного запаха и привлечения вредителей, важно знать, какие отходы являются идеальными для компостирования, а какие ни в коем случае нельзя закладывать на перепревание.
Компост должен состоять из чередования "зеленых" и "коричневых" материалов. Первые являются источником азота, а вторые – углерода.
"Зеленые материалы" – это влажные, свежие отходы, которые отвечают за нагрев кучи и ускорение разложения. Они являются богатым источником азота. К ним относятся:
- все обрезки и остатки фруктов и овощей;
- использованная кофейная гуща и чайная заварка, включая бумажные фильтры и пакетики без содержания пластика;
- свежескошенная трава и ботва;
- увядшие цветы и обрезки здоровых комнатных растений.
К "коричневым" относят сухие, волокнистые материалы, которые обеспечивают разнородную структуру компостной кучи, предотвращая ее слипание, и дают углерод. Они разлагаются медленнее, но необходимы для аэрации. К ним относят:
- сухие осенние листья и солому;
- разорванный на куски картон, бумажные салфетки и газеты;
- опилки и мелкие веточки, но только из необработанного дерева;
- измельченная яичная скорлупа (она добавляет кальций, но разлагается долго).
Что нельзя добавлять в компост
Существуют материалы, которые могут привлечь грызунов, вызвать неприятный запах или загрязнить компост вредными веществами. Их ни в коем случае нельзя закладывать на компостирование. В этот перечень входят:
- Мясо, рыба, кости и молочные продукты (исключением является лишь метод бокаши). Они медленно разлагаются, вызывают гниение и привлекают вредителей.
- Жиры и масла. Растительное масло, жирные соусы и сало образуют пленку, которая блокирует доступ кислорода, нарушая аэробный процесс.
- Фекалии домашних животных. Они могут содержать опасные для человека паразиты и патогены.
- Больные растения. Зараженные грибком или вредителями растения могут передать эти болезни обратно в ваш сад через компост.
- Глянцевая и цветная бумага. Она часто содержит химикаты, краски или пластиковое покрытие, которые не разлагаются.
- Большие куски дерева. Они будут разлагаться годами, поэтому их лучше использовать как мульчу.
