Что положить рядом с картошкой, чтобы она не прорастала: хитрый трюк

Покупая картофель впрок, мы всегда переживаем, как его хранить так, чтобы он не пророс и не испортился. Однако эксперты по продуктам питания уверяют, что овощ может храниться удивительно долго, если положить рядом самое обычное яблоко.

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Как пишет Express, этот лайфхак хорошо сработает, если вы обеспечили картофелю все необходимые условия хранения. Яблоко, ко всему, существенно замедлит процесс появления ростков на клубнях. "Хранение картофеля вместе с яблоком помогает предотвратить прорастание и продлевает его свежесть. Это простой способ уменьшить количество отходов и сэкономить на продуктах", – утверждают специалисты по утилизации отходов компании Wheeldon Brothers.

Секрет того, почему яблоко работает с картофелем, заключается в этилене. Фрукты выделяют этот газ во время созревания естественным образом. Он помогает регулировать процессы внутри овоща и сдерживает появление ростков.

Место хранения также имеет огромное значение. Правильно подобранные условия обеспечат вам качественные плоды, которые хранятся неделями, вместо мешка размякших, проросших клубней, завалявшихся в дальнем углу кухни.

Начните с того, что достаньте картофель из пластиковой упаковки, ведь пакеты задерживают влагу и ускоряют порчу. Не менее важно время от времени перебирать запасы. Необходимо регулярно осматривать картофель на наличие ростков или зеленых пятен, поскольку в них могут содержаться вредные токсины

Кстати, рекомендации по хранению картофеля в холодильнике за последние годы изменились. Раньше предостережения касались акриламида – химического вещества, которое может образовываться при приготовлении крахмалистых продуктов при высоких температурах. Однако нынешние рекомендации Агентства по пищевым стандартам (FSA) гласят: картофель можно хранить как в холодильнике, так и просто в прохладном, темном и сухом месте. Холод даже способствует более длительному хранению.

Поэтому вместо того, чтобы оставлять мешок картофеля забытым в теплом кухонном шкафчике, достаточно изменить место его хранения и положить рядом яблоко. Так ваш картофель останется пригодным к употреблению значительно дольше. И на свалку пойдет гораздо меньше отходов, а значит, вы еще и существенно сэкономите.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно копать картофель, чтобы он лучше хранился.

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