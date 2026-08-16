Одна ошибка может испортить урожай: почему не стоит спешить копать картошку

Уборка картофеля кажется простым делом, но неудачно выбранный момент может существенно сократить срок его хранения. Слишком ранняя уборка приводит к появлению клубней с тонкой кожурой, а задержка с уборкой повышает риск гнили, болезней и повреждения вредителями.

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Именно поэтому ориентироваться только на календарь не стоит. OBOZ.UA подчеркивает, что гораздо важнее оценить состояние кустов и самих клубней.

Как определить, что картофель уже готов к уборке

Одним из главных признаков созревания является пожелтевшая и подсохшая ботва. Если часть кустов еще зеленая, а другая уже полностью отмерла, начинать лучше именно с сухих.

Чтобы не ошибиться, можно выкопать несколько пробных кустов в разных частях участка.

Обратите внимание на кожуру. У зрелого картофеля она уже плотная и не стирается при легком нажатии пальцем. Если кожура тонкая и легко повреждается, клубням лучше дать ещё немного времени. Также созревший картофель легко отделяется от корней, а на самих клубнях почти не остается тонких белых корешков.

Почему ранний урожай нежелателен

Молодой картофель прекрасно подходит для приготовления пищи сразу после сбора, но плохо переносит длительное хранение.

Его кожура еще не успела укрепиться, поэтому клубни легко повреждаются. Даже небольшие повреждения во время выкапывания или транспортировки могут стать местом, из-за которого начнётся загнивание. Кроме того, недозрелые клубни часто содержат больше влаги и быстрее теряют качество в погребе.

Когда лучше копать

Для сбора урожая желательно выбрать сухой день без дождя. Почва не должна быть слишком влажной, поскольку влажные клубни дольше сохнут и сложнее очищаются.

Примерно за неделю до запланированной выкопки можно убрать подсохшую ботву, оставив невысокие стебли. За это время кожица клубней станет более прочной. Копать нужно осторожно, отступив от куста, чтобы не повредить картофель инструментом. Удобнее использовать вилы: ими легче приподнять слой земли и достать клубни целыми.

Не сбивайте землю ударами

Только что выкопанный картофель не стоит бить друг о друга, чтобы очистить от почвы.

Даже если снаружи клубень останется целым, внутри могут образоваться мелкие повреждения. При хранении именно они нередко становятся причиной порчи.

Лучше дать земле немного подсохнуть, а затем осторожно удалить ее руками. Порезанные, помятые или подгнившие клубни нужно сразу отложить отдельно и использовать в первую очередь.

Как правильно подсушить картофель

После сбора урожая картофель нужно дать просохнуть. В сухую погоду его можно ненадолго оставить прямо на участке, разложив тонким слоем.

Однако держать пищевой картофель под прямыми солнечными лучами часами не следует. Длительное воздействие солнца приводит к позеленению клубней и накоплению соланина. Для дальнейшего хранения лучше перенести урожай в затененное, сухое место с хорошей вентиляцией.

Если погода пасмурная или влажная, картофель можно сушить под навесом, в хорошо проветриваемом сарае или другом защищенном помещении.

Что нужно сделать перед укладкой в погреб

После подсушивания урожай следует еще раз перебрать. Для длительного хранения оставляют только здоровые, целые и сухие клубни без следов гнили или серьезных механических повреждений.

Таким образом, хороший урожай зависит не только от того, сколько картофеля удалось вырастить. Правильно выбранный момент уборки, аккуратная выкопка и сушка имеют не меньшее значение, если вы хотите сохранить клубни до весны.

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