Что означает украинское слово 'скруха': объяснение

У вас бывало такое – вы слышите какое-то незнакомое слово и уже по его звучанию догадываетесь, положительное оно имеет значение или негативное. В украинском языке такое случается не так уж редко.

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Вот возьмем для примера слово "скруха". Нагромождение согласных вместе с не очень благозвучным окончанием –ха создают впечатление, что речь идет о чем-то не слишком приятном. OBOZ.UA выяснял, так ли это, а также узнавал, что означает это существительное.

Начнем с того, что, если это слово показалось вам чем-то отрицательным, то вы не ошиблись. Словари толкуют слово "скруха" двумя способами:

Тяжелое, удручающее настроение; сострадание, жалость; то, что доставляет кому-нибудь неприятности, страдания. Признание своей вины, проявление раскаяния.

Первое значение встречается чаще. Вот какие примеры мы находим в литературе:

на обозначение удручающего настроения

Пам'ятаєш, .. Як мене давила скруха І рятунку не було? (М. Старицкий)

Скруха взяла Тараса за серце. (О. Ильченко)

Ні сліз, ні думок – тільки скруха тяжка на душі. (Иван Ле)

на обозначение сострадания или жалости

Валя з неприхованою скрухою дивилась на Стахурського. Марії нема! (Ю. Смолич)

– І треба ж було схопити осколок у такий момент! – зі скрухою промимрив Шумаков. (С. Головановский)

на обозначение чего-то, что доставляет неприятности, страдания

Не в малому зрості скруха. (С. Воскрекасенко)

Как синоним к слову "раскаяние" существительное "скруха" использовал Иван Франко: "Побіч провинника стояв піп і говорив йому довго і переконуюче .. про скруху, про покуту за гріхи".

Кстати, от этого существительного образовалось прилагательное "скрушний". Оно описывает то, что выражает печаль, грусть или скорбь.

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