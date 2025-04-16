Что означает слово 'чупер': объяснение

В эпоху стремительных языковых изменений, вызванных технологическим прогрессом и активным заимствованием иноязычных слов, особое значение приобретает обогащение личного лексикона. Следует обращать внимание на слова, вышедшие из активного употребления или редкие, ведь именно они сохраняют неповторимый колорит настоящего украинского языка.

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Одним из таких самобытных слов является "чупер". Сегодня оно нечасто встречается в повседневном общении, однако имеет глубокие исторические корни. Узнать больше о значении этой лексемы можно в материале, подготовленном OBOZ.UA.

Чупер – это существительное мужского рода. Слово является синонимом к "чуприна", "чуб", "скуйовджене волосся", "розтріпане волосся".

Примеры употребления:

Вітер скуйовдив його густий чорний чупер, чим зробив погляд хлопця трохи бешкетним. Художник довго не міг знайти потрібний штрих, щоб передати легкий чупер на голові янгола. Під час танцю його чупер ритмічно підстрибував у такт музики.

Склонение слова "чупер"

Називний:

чупер, чупри

Родовий:

чупра, чупрів

Давальний:

чупрові, чупру, чупрам

Знахідний:

чупер, чупри

Орудний:

чупром, чупрами

Місцевий:

на/у чупрі, на/у чупрах

Кличний:

чупре, чупри

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