Чем подкормить смородину весной: ягод будет вдвое больше

В первые недели потепления, когда кусты смородины только начинают просыпаться, растение берется закладывать предпосылки для будущего плодоношения. И в этот период оно нуждается в качественной подкормке, чтобы правильно сформировать бутоны.

Поэтому именно стартовые работы определяют силу роста побегов смородины, развитие ее листьев и будущий объем урожая. Как провести их правильно, рассказал автор YouTube-канала "Полезное TV". Кроме весенней обрезки, которая омолаживает куст, он порекомендовал схему подкормки, которая будет действительно действенной для смородины.

Органические удобрения

Современное садоводство тяготеет к использованию органических и биологических средств вместо агрессивных химических препаратов. Поэтому одним из самых распространенных вариантов для весенней подкормки смородины является гранулированный куриный помет. Благодаря термической обработке такое удобрение очищается от патогенов и вредных микроорганизмов, что делает его безопасным как для почвы, так и для самих растений.

Как приготовить раствор

Чтобы средство принесло максимальную пользу, его нужно правильно подготовить к использованию. Для получения базового концентрата одну литровую банку гранул растворяют в десяти литрах теплой воды. Именно теплая вода ускоряет процесс приготовления средства – обычно для этого достаточно около двух часов. В холодной воде растворение длится значительно дольше. Готовый раствор должен быть однородным, без осадка.

Нормы внесения подкормки

Перед использованием концентрат дополнительно разбавляют чистой водой в соотношении один к десяти. Для взрослых кустов рекомендуемая норма составляет от пяти до десяти литров рабочего раствора, молодым растениям достаточно меньшего количества. Такая подкормка обеспечивает растения питательными веществами примерно на две недели, что особенно важно в период цветения и интенсивного роста.

Повторная подкормка

Итак, повторное внесение органических удобрений под смородину нужно проводить через две недели после первого. Это помогает закрепить эффект и стимулирует образование новых побегов, которые станут основой урожая следующего сезона. В период налива ягод уход можно дополнить биопрепаратами для повышения их массы и сладости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подкормить в начале сезона клубнику.

