Результат будет мгновенным: чем подкормить весной клубнику

Весенняя подкормка клубники считается одним из важнейших этапов ухода, ведь именно в этот период закладывается будущий урожай. Опытные садоводы отмечают, что не стоит ждать конца весны, потому что растение нуждается в питательных веществах именно тогда, когда только начинает просыпаться после холодов.

Для этого можно использовать простое натуральное средство, которое помогает стимулировать рост, увеличить количество цветочных почек и повлиять на вкус ягод. OBOZ.UA рассказывает, как получить крупную, сладкую и ароматную клубнику.

Чем подкормить клубнику

Если пропустить момент, когда клубника только начинает активно восстанавливаться, завязей может быть значительно меньше. Подкармливать ее советуют сейчас, пока растение только впитывает из почвы все необходимое для будущего плодоношения.

Для этого предлагают простое народное средство, которое готовят на основе дрожжей. Считается, что такая подкормка работает как природный стимулятор роста и помогает клубнике расти. Кроме того, она способствует образованию большего количества цветочных почек, а значит, и ягод может быть в разы больше.

Как приготовить удобрение

Чтобы приготовить концентрированный раствор, сначала нужно налить в небольшую баночку или стакан теплую воду комнатной температуры. После этого добавляют две чайные ложки сахара. При необходимости его можно заменить старым медом или вареньем. Далее в смесь всыпают одну чайную ложку дрожжей и все хорошо перемешивают.

Затем баночку накрывают крышкой и оставляют в теплом месте на один час. Считается, что тепло активирует дрожжи, а крышка не дает полезным веществам улетучиваться.

После настаивания к раствору добавляют еще два компонента. Первый – одна капля йода. Он, как отмечают огородники, помогает клубнике быстрее наращивать зеленую массу, а также защищает от грибковых болезней и насекомых. Кроме того, йод связывают со стимуляцией волнообразного плодоношения, благодаря чему урожай можно собирать несколько раз за сезон.

Второй компонент – треть чайной ложки соли. Именно ее называют одним из секретов сладости ягод. Считается, что благодаря соли клубника вырастает более сладкой и ароматной.

Готовый концентрат нужно развести в пяти литрах воды. После этого раствором поливают клубнику под каждый кустик, используя примерно по пол-литра на одно растение.

