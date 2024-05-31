Часть Украины в первый день лета накроют грозы: где будет опасно

В субботу, 1 июня, погода в Украине будет контрастной. Часть территории нашей страны в первый день лета накроют дожди и грозы, а в остальных областях будет жарко и сухо.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западной части Украины и местами на Киевщине пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На остальной территории страны день пройдет без осадков. В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами можно будет увидеть туман.

"Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на востоке и юго-востоке страны до 32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°", – говорится в прогнозе.

Синоптики дополнительно объявили предупреждение о грозах ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Вера Балабух рассказала, что лето в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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