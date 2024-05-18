Ливни, шквалы и град: синоптики рассказали, ждать ли аномальной погоды в Украине летом, и предупредили о 'сюрпризах'

Согласно текущим прогнозам, лето в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

Наиболее неустойчивая погода будет в июле, когда ожидается наибольшее количество ливней, гроз, града и шквалов. Об этом рассказала синоптика Вера Балабух в интервью 24 каналу.

В этом году зима и весна были благоприятными для украинцев, и тепло пришло раньше обычного, что помогло сэкономить тепло и электроэнергию. По словам синоптика, есть надежда, что летом также не будет большой жары, чтобы не перегрузить энергосистему.

В течение лета в Украине будут преобладать воздушные массы из Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло.

Как отметила Вера Балабух, июнь может быть на один-два градуса теплее нормы с наиболее аномальной температурой на западе и юго-востоке страны.

В июле температура также может быть на два градуса выше климатической нормы. К тому же, в течение этого месяца традиционно наблюдается наибольшее количество ливней, гроз, града и шквалов, и этот год не станет исключением.

В то же время согласно прогнозу сайта meteoprog в июне по всей Украине будет наблюдаться в меру теплая погода без аномально высоких температур. Температурные показатели в Киеве, Львове, Одессе и Чернигове в самые теплые дни будут достигать +25…+28 градусов. Также в июне возможен дефицит дождей на всей территории Украины.

В июле по данным синоптического сайта, также будет наблюдаться в меру теплая погода без существенных осадков. Температура воздуха будет постепенно расти в областях ближе к концу месяца, когда будет достигать максимальных +28…31 градусов.

Самым жарким предполагается август, особенно в первой половине месяца. Тогда столбики термометров особенно в южных областях поднимутся до +30 градусов и выше. В то же время, начиная со второй половины месяца, температура начнет постепенно спадать.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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