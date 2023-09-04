Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на понедельник. Карта

В Украине в понедельник, 4 сентября, в ряде регионов синоптики прогнозируют дожди, местами – с грозами. Осадки ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской областях.

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Грозы могут пройти в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра. На остальной территории дожди маловероятны.

Самой низкой температура будет на западе и севере, в среднем до +23 градусов днем (на Черниговщине и Сумщине до +24).

В центре, на юге и востоке день будет более теплым, но жары выше +30 не ожидается. Максимальная температура – на Херсонщине и Луганщине (до +29). В Одесской, Николаевской, Запорожской областях и на Крымском полуострове воздух прогреется до +28. В остальных областях этого региона температура будет на несколько градусов ниже.

В Киеве и Киевской области 4 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь. Воздух максимально прогреется до +24 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В эту неделю над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В Украине это повысит температуру и значительно понизит влажность.

– Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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