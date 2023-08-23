Температура может быть аномальной: синоптикиня рассказала, какой погоды ждать в Украине осенью

В первой половине осени в Украине будет тепло и без существенных осадков. Погода будет переходить от летней к осенней постепенно, без резких перепадов температуры.

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Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Gazeta.ua. Она отметила, что первый месяц осени будет достаточно теплым и даже засушливым.

"Сентябрь – первый месяц метеорологической осени. В течение него происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода. В целом сентябрь в Украине в этом году вероятно будет теплым и засушливым", – рассказывает синоптик.

Она также отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий. В то же время, такие аномально высокие температуры не будут наблюдаться ежедневно, однако будут в определенной степени преобладать. Особенно непривычные для этого региона высокие температуры будут наблюдаться на западе Украины.

Значительное понижение температуры наступит, как только будет зафиксировано устойчивое падение среднесуточных показателей температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия. В октябре и ноябре предполагается, что среднемесячная температура воздуха может превышать норму на 1 градус Цельсия.

Во второй половине осени ощутимо похолодает, погода будет неустойчивой, а в Карпатском регионе даже стоит ожидать снегопадов. Также будет постепенно сокращаться продолжительность светового дня.

"Растет количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, туманы и заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – подчеркнула синоптик.

Синоптикиня подчеркнула, что эти арктические заливы воздуха, вероятно, будут непродолжительными и не очень интенсивными.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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