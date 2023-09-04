На Украину надвигается антициклон: как изменится погода

В ближайшую неделю над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В связи с этим в Украине повысится температура и значительно понизится влажность, что приведет к сильным засухам.

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Об этом сообщает портал Мeteoprog. Значительных осадков на неделю не прогнозируется.

В понедельник, 4 сентября, ожидаются кратковременные дожди с грозами в западных, восточных и центральных областях Украины. На остальной территории страны прогнозируется преимущественно безосадочная погода. Ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18°С, в течение дня поднимется до +26...+31°С, в то время как в западных и северных областях она составит от +18 до +23 °С.

Во вторник, 5 сентября, в большинстве областей Украины погода ожидается без осадков. Лишь ночью и утром в Приазовье, а также на Севере Левобережья пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В западных областях ночью и утром возможен туман. Ветер северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, в Крыму до +21 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28°С, в Николаевской и Одесской областях +30...+31°С.

В среду, 6 сентября, погоду в Украине будет определять малоподвижный антициклон, и, следовательно, осадки не ожидаются. В западной части страны ночью и утром может возникнуть туман. Ветер в основном будет дуть с северных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 °С, в течение дня поднимется до +23…+28 °С, а в восточных и южных областях может достигнуть +31 °С.

В четверг, 7 сентября, сохранится теплая и солнечная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +23…+28 °С, в южных областях и в Приазовье до +32 °С.

В пятницу, 8 сентября, антициклон будет продолжать определять погодные условия в Украине. У нас ожидается малооблачная, сухая и теплая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, в Карпатах, северных и восточных областях +6…+11 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28°С, на крайнем юге и в Крыму местами +30...+31°С.

В субботу и воскресенье, 9-10 сентября, влияние антициклона продолжит сохраняться. Несмотря на постепенное падение атмосферного давления, ожидается, что осадки не выпадут. Атмосферные фронты останутся далеко за пределами Украины, а низкая относительная влажность не способствует формированию значительного облачного покрова, поэтому большая часть областей сохранит солнечную погоду. Ветер будет менять направление и оставаться слабым. Ночные температуры воздуха будут колебаться в пределах +10…+15 °С, а днем поднимутся до +24…+29 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение августа 2023 было зафиксировано 12 температурных рекордов. Прошедший месяц вошел в десятку самых сухих в столице с 1891 года.

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