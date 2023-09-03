Кратковременный дождь и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 4 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 4 сентября по Киевщине. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура по области ночью 11-16°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 6 сентября включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков, лишь 3 и 4 сентября днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13°С...+15°С, днем около +25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 4 сентября, 3-го в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение августа 2023 было зафиксировано 12 температурных рекордов. Прошедший месяц вошел в десятку самых сухих в столице с 1891 года.

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