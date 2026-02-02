На Волынской таможне детективы НАБУ нашли "черную кассу": руководитель скрыл свою декларацию благодаря жене

Руководитель Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл свою декларацию благодаря жене, которая официально является военнослужащей. Стасенко возглавляет таможню, которая недавно попала уже в очередной скандал с "черной кассой" в сотни тысяч долларов.

Видео дня

OBOZ.UA удалось найти жену Стасенко, имя которой он публично не разглашал. Оказалось, что она находится в Киеве, еще недавно работала тренером в спортивном клубе и, вероятно, официально числится в СБУ.

Подробнее о Дмитрии Стасенко и его декларации, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит на Волынской таможне?

Детективы НАБУ, вероятно, нашли на Волынской таможне "черную кассу", или же ее часть. Во время обысков помещений, которыми пользовались таможенники, нашли 850 тыс. долларов. Что интересно, пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш заявила местным СМИ после обысков заявила, что "никаких денежных средств не изымали".

Однако позже НАБУ опубликовали фото с большим количеством долларов и официально заявили, что деньги все же нашли. Это не первый случай, когда у представителя Волынской таможни находят огромные суммы.

Несколько лет назад таможенника Михаила Бурдейного остановили на элитной машине, когда он перевозил более 700 тыс. долларов. Дело закрыли, а Бурдейный не только вышел "сухим из воды", но и продолжил работать на таможне. Дело таможенника закрыли, потому что у 700 тыс. долларов, которые он перевозил, нашелся владелец. Он заявил, что попросил таможенника перевезти деньги. При том эту сумму отправили на нужды ВСУ.

Сейчас Бурдейный работает заместителем начальника отдела аналитически-правовой работы юридического управления Волынской таможни. Подробнее об этой истории и его состоянии, можно прочитать здесь.

Обыски НАБУ на Волынской таможне в январе 2026-го касались льготного растаможивания автомобилей. Вроде таможенники предлагали "купить" сертификат EUR.1, с которым ввозную пошлину можно уменьшить с 10% до 0,9% (а для грузовиков вообще 0%).

OBOZ.UA из собственных источников стало известно о схеме продажи сертификатов еще в августе прошлого года. Тогда мы направили запрос на Волынскую таможню с просьбой прокомментировать, выявляли ли они нарушения в процессе льготного оформлении автомобилей.

"Нарушений при осуществлении таможенных оформлений транспортных средств с применением преференциального режима на основании сертификатов по перевозке EUR.1 в зоне деятельности Волынской таможни не обнаружено", – сообщил нам первый заместитель начальника таможни Юрий Момотенко.

Руководитель Волынской таможни скрыл свою декларацию

Волынскую таможню возглавляет Дмитрий Стасенко. Он более 20 лет работает на государство, но еще до своего назначения скрыл декларацию – обратился в НАПК с соответствующим заявлением объяснив, что имеет на это право, потому что его жена – военнослужащая. На запрос OBOZ.UAВолынская таможня прислала разъяснения относительно решения скрыть декларацию. При этом это разъяснение подписано самим Дмитрием Стасенко, то есть в тексте он пишет о себе в третьем лице:

"Изъятие декларации Дмитрия Стасенко из публичной части Реестра было осуществлено еще до занятия им должности начальника Волынской таможни и никоим образом не связано с ней. Следовательно, это не может расцениваться как попытка скрыть активы, приобретение которых может быть связано с назначением на указанную должность. Ограничение доступа произошло исключительно на основании законодательно предусмотренных оснований, в частности в связи со статусом члена семьи субъекта декларирования", – говорится в заявлении.

OBOZ.UA удалось установить имя новой жены Стасенко, благодаря которой он скрывает свою декларацию. Это Валентина Стасенко (девичья фамилия Федько). Еще недавно она работала тренером по физической подготовке в ФК "Каток". На странице команды указано, что ФК создан только в 2022-м.

В сервисе GetContact видно, что женщина записывалась на индивидуальные занятия по стретчингу, также ее несколько раз подписали с использованием аббревиатуры СБУ. На вопрос, работает ли она в СБУ, Валентина Стасенко заявила: "привязка к конкретному роду войск не разглашается". Отметим, СБУ не является родом войск, а является правоохранительным органом специального назначения. В ответ на это уточнение жена таможенника попросила не разглашать свои персональные данные и закончила разговор.

Собеседники OBOZ.UA в Службе безопасности рассказали, что вся семья девушки тесно связана с СБУ. В Службе работали и ее папа, и мать. При чем, папа был оформлен как механик, а мать – в военно-медицинском управлении спецслужбы. Что интересно, родители Валентины до полномасштабной войны размещали свои декларации в реестре НАПК.

Например, в 2021-м ее отец получал около 16 тыс. грн ежемесячно. А мать на тот момент уже была на пенсии. Как публикации декларации таможенника, в которых было бы сказано, что его жена получает зарплату от воинской части, повлияли бы на его семью, неизвестно.

Отец руководителя таможни – в Офисе президента

Значительное количество недвижимости оформлено на отца-таможенника – 64-летнего Игоря Стасенко. Он работает руководителем департамента документального обеспечения Офиса президента. В 2025-м чиновник задекларировал паркоместо в одном из самых дорогих ЖК Киева "Печерск Плаза" ("52-я Жемчужина").

А в 2024-м отец таможенника стал владельцем квартиры в этом же ЖК площадью почти 90 кв. м. Апартаменты такой площади в этом ЖК даже без ремонта продают по цене от 220 тыс. долларов. И это при том, что в 2023-м на отца таможенника уже оформили дом неподалеку от Киева (в городе Ворзель) площадью 211 кв. м. А в Вышгородском районе у семьи сотрудника ОП есть дом площадью 311 кв. м.

Кроме того, отец таможенника в 2021-м купил новенький Toyota Land Cruser Prado 150. Игорь Стасенко работает на Банковой уже не первое десятилетие. На сайте президента его имя упоминается в документах, которые подписывал еще на тот момент президент Янукович.

OBOZ.UA продолжает следить за ситуацией на таможне. Подробнее о схемах, которые удалось обнаружить правоохранителям, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.