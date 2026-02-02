11 лет без Скрябина: как сложилась жизнь единственной дочери Андрея Кузьменко и какую мечту папы она воплотила после его смерти

В воскресенье, 2 февраля, исполняется 11 лет с момента трагической гибели легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина). Артист погиб в ДТП, когда возвращался с выступления в Кривом Роге в Киев. Его машина столкнулась с молоковозом, и от полученных травм 46-летний музыкант умер на месте.

В годовщину смерти певца внимание приковано не только к его творческому и гражданскому наследию, но и к тому, как сложилась жизнь единственной дочери – Марии-Барбары Кузьменко. OBOZ.UA расскажет, как она сейчас живет.

Мария-Барбара – дочь Андрея Кузьменко и его жены Светланы Бабийчук. Сегодня ей 28 лет. Она живет в Киеве, работает врачом-дерматологом, косметологом и трихологом, имеет частную практику и продолжает профессиональный путь, далекий от шоу-бизнеса.

По словам Барбары в интервью OBOZ.UA, решение стать медиком она приняла еще в подростковом возрасте – после собственного сложного опыта лечения проблем с кожей лица, с которыми она боролась много лет.

"У меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего лет девять. Что родители только не делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам на то время найти врачей, которые могли бы мне помочь, – рассказывала Барбара Кузьменко. – А потом папа нашел врача в Праге, которая работала на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов. И мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме. В этом же году я поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога".

Мечта дочери стала чем-то особенным и для самого Кузьмы. "У моего папы специализация "стоматолог", но на самом деле он очень хотел быть хирургом. Когда я ему сказала, что мечтаю тоже стать врачом, он мне ответил: "Это очень важно", – вспоминала девушка.

Личная жизнь

Мария-Барбара замужем за Виктором Туром, с которым познакомилась в соцсетях, хотя они учились в одном университете. Супруги вместе с 2019 года.

О собственном материнстве Барбара пока не думает из-за войны.

Воплощение мечты папы

Особое место в жизни Барбары занимает кофейня-пекарня в Киеве, открытие которой стало воплощением давней мечты Кузьмы Скрябина. Заведение работает по франшизе Lviv Croissants возле станции метро "Политехнический институт".

На стенах кафе развешаны фотографии Кузьмы Скрябина и цитаты из его песен, в частности композиции "Місця щасливих людей". Барбара отмечает, что сюда часто приходят как местные жители, так и поклонники музыканта, что очень радует ее и семью.

Воспоминания о детстве и папе

Барбара хранит память об отце через семейные альбомы и подарки, которые он делал еще в детстве: "Коллекции конструкторов Lego (в свое время я очень этим увлекалась). А еще у меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне много чего без меня, сам, и всегда угадывал – и по предпочтениям, и по размеру".

Она также рассказывала о совместных семейных путешествиях: поездки на Мальдивы, в Италию, катание на горных лыжах даже на "черных" трассах – сложных маршрутах для опытных лыжников.

