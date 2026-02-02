Задание получила от мужчины из Курска: СБУ задержала продавщицу-агента ФСБ, которая наводила удары РФ на Сумщину. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одну агентку ФСБ, которая работала на врага в приграничном регионе. Женщина корректировала ракетные и артиллерийские удары РФ по территории Сумской области.

Для сбора разведданных она использовала личные контакты и собственный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ задержала в Сумах российского агента, которая передавала оккупантам координаты украинских военных объектов. По данным следствия, фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица из местного магазина.

Как установили правоохранители, в поле зрения российских спецслужб женщина попала через своего мужа, который проживает в Курске и сотрудничает с ФСБ. Именно он дистанционно завербовал ее и передавал задания по разведке на территории Сумщины.

Основной целью агента было выявление и передача геолокаций Сил обороны Украины. Для этого она завуалированно выспрашивала информацию у своего знакомого – действующего военнослужащего ВСУ, а также самостоятельно выезжала на местность для проведения дополнительной доразведки.

Во время таких поездок женщина фотографировала оборонительные позиции и объекты, обозначала их расположение в Google Maps и впоследствии обобщала полученные данные для передачи российской спецслужбе в виде агентурных "отчетов".

Благодаря оперативным действиям контрразведки СБУ злоумышленницу задержали по месту жительства. Во время обыска у нее изъяли смартфон, на котором хранились геолокации потенциальных целей и переписка с представителями ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Сейчас агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В то же время продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности ее мужа – "связного" ФСБ, который находится на территории Российской Федерации.

