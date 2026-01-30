Если есть отсрочка, но пришла повестка: адвокат объяснил, как действовать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчин призывного возраста могут привлекать в ряды Вооруженных сил. В то же время закон предусматривает категории граждан, которые не подлежат призыву или могут получить отсрочку.

Однако даже наличие действующей отсрочки не освобождает от обязанности своевременно реагировать на вызовы в территориальные центры комплектования (ТЦК) по повестке. Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио".

Отсрочка не отменяет обязанности являться в ТЦК

Специалист отметил, что приложение для воинского учета Резерв+ часть информации получает автоматически из государственных реестров, из-за чего возможны технические ошибки, которые иногда приводят к объявлению граждан в розыск. Он добавил, что имел дело с подобными случаями и после обращений такие решения отменяли, поскольку соответствующие требования на этих лиц не распространялись.

"Но если даже у человека есть отсрочка, то это не освобождает, например, от обязанности явиться по повестке. То есть человека мобилизовать не могут, но если поступает повестка и даже у вас есть отсрочка, то вы должны явиться по этой повестке", – подчеркнул Кичко.

Он пояснил, что даже внесение всех необходимых учетных данных в приложение "Резерв+" не исключает появления дополнительных вопросов со стороны ТЦК, на которые гражданину придется отвечать.

По его словам, у многих военнообязанных могут оставаться неуточненные данные, в частности те, которые не обновлялись годами. Такие случаи могут оцениваться как затяжное правонарушение, поскольку информация не была уточнена ранее и остается необновленной до сих пор.

"Поэтому, если даже приходит повестка, когда есть отсрочка – появиться нужно", – добавил адвокат.

Он подчеркнул, что игнорирование повестки при таких обстоятельствах может привести к объявлению человека в розыск и наложению штрафа.

Напомним, в Верховной Раде Украины действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 3 февраля следующего года. К тому времени будут действовать уже привычные общие правила призыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками действует по строгим условиям, которые часто становятся сложными для заявителей. Отсрочка возможна только при наличии инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки и при отсутствии других родственников, которые могли бы осуществлять уход.

