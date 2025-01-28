Будут ли переводить часы в Украине на летнее время: дата и почему возникают сомнения

Верховная Рада приняла законопроект об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 украинцы перевели стрелки часов и, согласно положениям принятого закона, должны оставаться на зимнем времени. Однако закон не подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Есть информация, что свою подпись глава государства ставить не планирует и в будущем, то есть закон может так и не вступить в силу. OBOZ.UA рассказывает, будут ли украинцы переходить на летнее время в 2025 году.

Кто и когда решил переводить часы

Автором концепции перевода часов считается американский ученый и политический деятель Бенджамин Франклин. В 1784 году он написал статью, где предложил менять время по сезонам, чтобы сэкономить на свечах.

На практике идею стали рассматривать только в начале XX века. Первой страной, официально введшей летнее время в 1916 году, стала Германия. Нововведение было связано с Первой мировой войной и желанием сэкономить угли. После Германии к этой практике присоединились и другие страны, в том числе США.

Среди основных причин введения летнего времени – экономия энергоресурсов. Перевод часов на час вперед позволял увеличить количество светового дня в вечерние часы, что теоретически должно было уменьшить потребление электроэнергии на освещение.

Некоторые исследования показывали, что летнее время может оказывать положительное влияние на производительность труда.

На территории Украинской Народной Республики часы впервые перевели 16 февраля 1918 на среднеевропейское время.

Отменили ли в Украине переход на летнее время

16 июля 2024 года парламент проголосовал за отмену перехода на летнее время. Тогда депутаты отмечали, что закон якобы направлен на защиту здоровья населения: ученые и врачи неоднократно говорили, что перевод часов имеет ряд негативных последствий, в частности, в период адаптации.

Вместе с тем Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому из-за отмены перехода на летнее время. Сотрудники общественной организации отмечают, что решение было принято без экспертных выводов специалистов, а отмена сезонного перевода времени приведет к бесполезным затратам электроэнергии.

Так что до сих пор президент законопроект так и не подписал. Кстати, сроки ветирования закона тоже уже давно истекли.

Нужно ли переводить часы в марте

Поскольку перевод часов не отменили, переход на летнее время должен состояться в последнее воскресенье марта в 03:00 утра. Стрелки переведут на час вперед – на 04:00.

Европарламент, кстати, в 2019 году тоже поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. Какие страны будут переходить на летнее время – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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