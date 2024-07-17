Академия наук высшей школы обратилась к Зеленскому из-за отмены перехода на летнее время

После принятия Верховной Радой Украины законопроекта, отменяющего перевод часов на летнее время, Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на предложенные нововведения. Сотрудники общественной организации отмечают, что решение было принято без глубоких экспертных выводов специалистов.

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По словам президента учреждения Александра Наконечного, отмена сезонного перевода времени приведет к напрасным затратам электроэнергии. Об этом представитель Академии наук высшей школы написал в официальном заявлении, которое опубликовало издание Новинарня.

Члены организации, объединяющей более 450 ведущих ученых, отмечают, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо исследования, подтверждающие негативное влияние часовых изменений на физическое и психологическое состояние человека. В Украине летнее время впервые было введено в 1919 году, с целью полноценного использования солнечного света для удовлетворения потребностей.

"На сегодняшний день, несмотря на введение энергосберегающих ламп, вопрос уменьшения энергетических расходов на освещение остается актуальным, что зафиксировано, в частности, и рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН. Поэтому ведущие государства мира продолжают практиковать перевод часовых стрелок на час в летние месяцы. Так делают почти в почти в 2010 году. во всех штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС. Однако отказались от использования летнего времени такие недемократические государства, как Россия, Беларусь и Китай", – говорится в заявлении.

В Академии наук высшей школы подчеркнули, что подобное нововведение не имеет никакого положительного политического аспекта, поскольку отделяет Украину от общепринятой деятельности Европейского Союза, принимая вариант тоталитарных государств.

Президент учреждения пояснил, что в результате принятого решения, которое по его мнению было одобрено согласно формальным выводам министерств, в конце июня в Киеве будет светать в 3 утра, а смеркаться в 20 вечера, что час позже чем сейчас. Это значительно увеличит показатели использования электроэнергии учреждениями, предприятиями и домохозяйствами летом и осенью.

"Вместо этого в утренние часы солнечный свет будет тратиться напрасно. Следующий шаг, к которому вынуждена будет прибегнуть власть в условиях действия законопроекта №4201 – это ввести гибкий график начала рабочего дня в разных регионах государства, что полностью нивелирует эффект временной "стабильности", который должен обеспечить законопроект №4201", – подчеркнул он.

Подытоживая все вышеприведенные факты, члены Академии наук высшей школы просят наложить вето на "чисто популистский, вредный для экономики и антиевропейский по сути" законопроект.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла закон №4201, отменяющий перевод часов на летний период. Теперь на всей территории страны будет действовать киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале координированного времени (UTC+2). Поэтому осенью, 27 октября, мы в последний раз переведем стрелки на час назад, перейдя на зимнее время, на котором останемся.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие страны продолжат переводить часы на летнее время.

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