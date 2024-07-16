Верховная Рада отменила переход на летнее время: что это значит

Народные депутаты приняли новый закон, согласно которому в Украине отменяется переход на летнее время. Осенью 2024 необходимо будет в последний раз перевести стрелки часов на час назад.

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После этого часы в Украине уже не нужно будет переводить. Об этом говорится в проекте Закона об исчислении времени в Украине №4201.

Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний. За документ проголосовал 261 народный депутат.

Также он объяснил, что в этом году украинцы еще в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025 года не будет.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Также народные избранники объяснили, что около 140 стран никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики. К слову, Европейский парламент 26 марта 2019 также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. За предложение проголосовали 410 депутатов, 192 выступили против. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, есть ли реальная польза для экономики от перевода часов.

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