Почему перевод часов так сильно влияет на самочувствие: эксперт указала на риски

Уже в ночь на 31 марта Украина перейдет на летнее время. Вставать теперь придется на час раньше и это, конечно, скажется на нашем самочувствии. Можно ли уберечь себя от этого?

Эксперты говорят, что да. Психологиня и сомнотерапевтка Оксана Волошина специально для OBOZ.UA объяснила, какое влияние на человеческий организм оказывает перевод времени. И что можно сделать, чтобы это влияние минимизировать.

Она напомнила, что тяжелее всего переход на летнее и зимнее время дается людям, страдающим хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим высокое давление или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Последним приходится на час сдвигать режим питания, что может быть очень ощутимым. То есть, чем слабее здоровье человека, тем сложнее ему дается этот переход.

Но даже тем, кто в целом чувствует себя хорошо и скорее не замечает такого изменения, врачи советуют готовиться к переводу часов. И начинать нужно заранее.

Начните с того, что за неделю до перевода стрелок лягте спать на 5 минут раньше своего обычного времени. Завтра – на 10, а послезавтра – на 15. Так смена времени станет меньшим стрессом для вашего организма.

Такая плавная перестройка рекомендуется и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем. Им следует начинать готовиться даже раньше – за две недели, а не за неделю. И больше следить за своим самочувствием при смене режима.

Сам по себе перевод часов Волошина назвала скорее экономически нецелесообразным. "Если люди имеют проблемы, умирают или болеют в связи с тем, что постоянно режим меняется, то для страны как раз это экономически не выгодно. Потому что они теряют здоровых людей, больным придется платить пенсии, больничные", – пояснила она.

Вместе с тем, сомнотерапевтка отметила, что именно сейчас, во время войны, подобные нюансы отходят на второй план. Режим у большинства людей и так сильно сбит из-за воздушных тревог и ночных обстрелов. На фоне стресса, который переживает каждый из нас, перевод часов просто теряется.

В целом, по мнению Волошиной, лучше от практики перевода часов отказаться вообще. В частности, потому, что за определенное время до этого события многие люди начинают ожидать его, что уже само по себе вызывает стресс – у них болит голова, скачет давление, они не высыпаются. "Чем ближе к тому времени, что нужно переводить часы, тем больше тот уровень ожидания он влияет на людей негативно психологически, а затем, на самом деле, и на нашу нервную систему и на деятельность всех систем", – рассказала эксперт. Поэтому период подстройки у таких тревожных людей становится сильно длиннее. Это и определенное время до самого момента, когда человек испытывает стресс, и несколько недель после перевода часов.

Волошина посоветовала, чтобы минимизировать проблему, во-первых, действительно готовиться к смене времени, во-вторых, сохранять спокойствие в это время. "Помним, что у нашего мозга и тела есть память. Телесной памяти нужно больше времени, чтобы перестроиться или выздороветь – сформировать новую/старую память о здоровом сне и хорошем самочувствии. Почему "старую", потому что тело помнит как вы хорошо спали раньше, поэтому мы только активируем то, что дано нам природой от рождения новым/другим способом", – сказала она.

Если через месяц после смены времени вы все равно чувствуете себя плохо и не можете полностью перестроиться, эксперт советует обратиться к специалисту и поискать причину проблемы. С этим могут помочь сомнотерапевты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких гаджетах нужно будет переводить время вручную, а какие справятся с этим сами.

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