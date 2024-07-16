В Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить

Верховная Рада приняла закон об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 украинцы в последний раз переведут стрелки часов на час назад. Парламентарии подчеркнули, что законопроект направлен прежде всего на защиту здоровья населения: ученые и врачи неоднократно отмечали, что перевод часов имеет ряд негативных последствий, в частности в период адаптации к новому времени.

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Европарламент еще в 2019 году поддержал решение о отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. OBOZ.UA разбирался, какие страны будут и дальше переходить на летнее время.

Перевод часов в ЕС

26 марта 2019 года Европарламент поддержал отмену сезонного перевода с 2021 года. Тогда 410 депутатов проголосовали за, 192 выступили против. Был также онлайн-опрос, согласно которому 84% жителей ЕС одобрили идею отмены перехода на летнее и зимнее время.

В настоящее время большинство стран Европы ежегодно продолжают переводить часы в марте и октябре.

Это, в частности:

Испания

Италия

Австрия

Албания

Андорра

Бельгия

Босния и Герцеговина

Ватикан

Гибралтар

Дания

Косово

Люксембург

Лихтенштейн

Македония

Мальта

Монако

Норвегия

Нидерланды

Германия

Польша

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Венгрия

Франция

Хорватия

Чехия

Черногория

Швейцария

Швеция.

Страны Восточной Европы также переводят часы. Переход на зимнее время состоится в следующих странах:

Аландские острова

Болгария

Греция

Эстония

Кипр

Латвия

Литва

Румыния

Украина (в последний раз)

Финляндия.

Великобритания и Ирландия тоже перейдут в зимнее время осенью.

Переводят ли часы в США

США – большая страна, имеющая 11 часовых поясов, и большинство штатов переводят часы.

Условно США делят на 5 часовых зон:

Eastern Time – в регионах, использующих EST и EDT, включая Филадельфию, Вашингтон, Майами и Нью-Йорк. Central Time – в регионах, которые используют CST и CDT, это Даллас, Остин, Сан-Антонио, Хьюстон и Чикаго. Mountain Time используют регионы из MST и MDT (Альбукерке, Денвер и Эль-Пасо). Pacific Time – в регионах, использующих PST и PDT. Это Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтл. Alaska Time используется в регионах, которые используют AKST и AKDT. Это, в частности, Анкоридж, Джуно и Фербенкс.

Какие страны не переводят часы

В связи с сомнительной экономией энергоресурсов и учитывая негативное влияние на здоровье населения, ряд стран уже отказались от перехода на летнее и зимнее время.

Часы не переводят в таких странах:

Исландия

Казахстан

Грузия

Япония

Беларусь

Россия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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