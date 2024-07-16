В Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить
Верховная Рада приняла закон об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 украинцы в последний раз переведут стрелки часов на час назад. Парламентарии подчеркнули, что законопроект направлен прежде всего на защиту здоровья населения: ученые и врачи неоднократно отмечали, что перевод часов имеет ряд негативных последствий, в частности в период адаптации к новому времени.
Европарламент еще в 2019 году поддержал решение о отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. OBOZ.UA разбирался, какие страны будут и дальше переходить на летнее время.
Перевод часов в ЕС
26 марта 2019 года Европарламент поддержал отмену сезонного перевода с 2021 года. Тогда 410 депутатов проголосовали за, 192 выступили против. Был также онлайн-опрос, согласно которому 84% жителей ЕС одобрили идею отмены перехода на летнее и зимнее время.
В настоящее время большинство стран Европы ежегодно продолжают переводить часы в марте и октябре.
Это, в частности:
- Испания
- Италия
- Австрия
- Албания
- Андорра
- Бельгия
- Босния и Герцеговина
- Ватикан
- Гибралтар
- Дания
- Косово
- Люксембург
- Лихтенштейн
- Македония
- Мальта
- Монако
- Норвегия
- Нидерланды
- Германия
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Венгрия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Черногория
- Швейцария
- Швеция.
Страны Восточной Европы также переводят часы. Переход на зимнее время состоится в следующих странах:
- Аландские острова
- Болгария
- Греция
- Эстония
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Румыния
- Украина (в последний раз)
- Финляндия.
Великобритания и Ирландия тоже перейдут в зимнее время осенью.
Переводят ли часы в США
США – большая страна, имеющая 11 часовых поясов, и большинство штатов переводят часы.
Условно США делят на 5 часовых зон:
- Eastern Time – в регионах, использующих EST и EDT, включая Филадельфию, Вашингтон, Майами и Нью-Йорк.
- Central Time – в регионах, которые используют CST и CDT, это Даллас, Остин, Сан-Антонио, Хьюстон и Чикаго.
- Mountain Time используют регионы из MST и MDT (Альбукерке, Денвер и Эль-Пасо).
- Pacific Time – в регионах, использующих PST и PDT. Это Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтл.
- Alaska Time используется в регионах, которые используют AKST и AKDT. Это, в частности, Анкоридж, Джуно и Фербенкс.
Какие страны не переводят часы
В связи с сомнительной экономией энергоресурсов и учитывая негативное влияние на здоровье населения, ряд стран уже отказались от перехода на летнее и зимнее время.
Часы не переводят в таких странах:
- Исландия
- Казахстан
- Грузия
- Япония
- Беларусь
- Россия.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.