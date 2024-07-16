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В Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
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В Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить

Верховная Рада приняла закон об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 украинцы в последний раз переведут стрелки часов на час назад. Парламентарии подчеркнули, что законопроект направлен прежде всего на защиту здоровья населения: ученые и врачи неоднократно отмечали, что перевод часов имеет ряд негативных последствий, в частности в период адаптации к новому времени.

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Европарламент еще в 2019 году поддержал решение о отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. OBOZ.UA разбирался, какие страны будут и дальше переходить на летнее время.

Перевод часов в ЕС

26 марта 2019 года Европарламент поддержал отмену сезонного перевода с 2021 года. Тогда 410 депутатов проголосовали за, 192 выступили против. Был также онлайн-опрос, согласно которому 84% жителей ЕС одобрили идею отмены перехода на летнее и зимнее время.

В настоящее время большинство стран Европы ежегодно продолжают переводить часы в марте и октябре.

Это, в частности:

  • Испания
  • Италия
  • Австрия
  • Албания
  • Андорра
  • Бельгия
  • Босния и Герцеговина
  • Ватикан
  • Гибралтар
  • Дания
  • Косово
  • Люксембург
  • Лихтенштейн
  • Македония
  • Мальта
  • Монако
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Германия
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Венгрия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чехия
  • Черногория
  • Швейцария
  • Швеция.
В Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить

Страны Восточной Европы также переводят часы. Переход на зимнее время состоится в следующих странах:

  • Аландские острова
  • Болгария
  • Греция
  • Эстония
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Румыния
  • Украина (в последний раз)
  • Финляндия.

Великобритания и Ирландия тоже перейдут в зимнее время осенью.

Переводят ли часы в США

США – большая страна, имеющая 11 часовых поясов, и большинство штатов переводят часы.

Условно США делят на 5 часовых зон:

  1. Eastern Time – в регионах, использующих EST и EDT, включая Филадельфию, Вашингтон, Майами и Нью-Йорк.
  2. Central Time – в регионах, которые используют CST и CDT, это Даллас, Остин, Сан-Антонио, Хьюстон и Чикаго.
  3. Mountain Time используют регионы из MST и MDT (Альбукерке, Денвер и Эль-Пасо).
  4. Pacific Time – в регионах, использующих PST и PDT. Это Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтл.
  5. Alaska Time используется в регионах, которые используют AKST и AKDT. Это, в частности, Анкоридж, Джуно и Фербенкс.

Какие страны не переводят часы

В связи с сомнительной экономией энергоресурсов и учитывая негативное влияние на здоровье населения, ряд стран уже отказались от перехода на летнее и зимнее время.

Часы не переводят в таких странах:

  • Исландия
  • Казахстан
  • Грузия
  • Япония
  • Беларусь
  • Россия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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