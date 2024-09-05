Будет много осеннего тепла: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, синоптики обещают теплую погоду по всей Украине. Кратковременный дождь и грозы возможны только в Одесской области и в Крыму.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ожидается, что в течение суток преимущественно переменная облачность.

Значительных осадков не предвидится, однако в Одесской и Крыму возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Ветер будет восточный, со скоростью 5-10 м/с, однако в юго-восточной части страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла. Днем температура поднимется до 23...28 градусов. В Карпатах температура ночью будет значительно ниже – от 7 до 12 градусов, а днем ожидается 17...22 градуса.

В Киевской области 6 сентября тоже ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью удержится на уровне 13...18 градусов, днем 23...28. В Киеве дневная температура поднимется до 26...28 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 6-8 сентября на большей части Украины, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Стоит отметить, что ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Первый месяц осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть изменчивыми.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. 3 числа воздух прогрелся до +24,5 градусов, что превысило предварительный показатель для этого дня 2015 года.

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