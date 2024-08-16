Сентябрь будет похож на август: синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале осени

В четверг, 15 августа, синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале осени. Они отметили, что сентябрь 2024 года будет похож на последний месяц лета.

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Об этом сообщила сотрудник "Укргидрометцентра" Диана Кривобок в эфире телемарафона. Синоптики отмечают, что первый месяц осени будет таким же теплым, как и август.

"По предварительным расчетам, которые делаются Европейским центром, погода в начале осени может быть еще теплой. Август достаточно теплый. Поэтому и начало сентября постепенно переходит в теплую погоду", – сказала она.

Впрочем, по словам синоптика, в дальнейшем они точно не могут сказать, какой будет осень.

"Знаю, что она будет изменчивой и будет наступать. Но начало сентября может быть теплым, глядя на то, как будут меняться атмосферные процессы", – отметила синоптик.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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