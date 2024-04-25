Землю накрывает трехдневная магнитная буря: как пережить метеоудар

В четверг, 25 апреля, Землю накрывает магнитная буря. Она продлится три дня (до 27 апреля включительно) и должна стать последней в этом месяце.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent.

В указанный период ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной буре, которая может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – по шкале от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Люди, страдающие метеозависимостью (а таких на Земле немало), в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитной бури они жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как пережить магнитные бури и поддержать свой организм

Прежде всего необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Также следует проветривать комнату, соблюдать режим сна, а перед ним (и/или утром) принимать контрастный душ.

Много советов касаются рациона: надо отказаться от жирной пищи, увеличив употребление свежих овощей и фруктов. От алкоголя тоже желательно отказаться, а кофе – заменить травяным чаем.

Также нужно не забывать пить достаточное количество воды в течение дня.

Не будет лишней и легкая физическая активность, например, занятия спортом или прогулка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Солнце зафиксировали рекордное за десятки лет количество пятен. Специалисты прогнозировали, что деятельность группы пятен №3646 приведет к геомагниным бурям в ближайшие дни.

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