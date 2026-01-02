Большая потеря: погибла оператор дронов, журналистка и художница Лана Черногорская. Фото

На Южном направлении в результате попадания вражеского беспилотника погибла украинская военнослужащая, сержант Вооруженных сил Украины, журналистка, активистка и художница Лана "Сати" Черногорская. Девушка воевала в рядах Украинской добровольческой армии.

К сожалению, в первый день нового года Ланы не стало. Печальную весть о гибели "Сати" принесли ее коллеги из Службы беспилотной авиации УДА.

""Сати" была преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой. Кроме военной деятельности "Сати" была художницей, культурным деятелем и активисткой. В подразделении занималась различной работой: от подготовки дронов до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА", – отметили в подразделении "Удачники".

Украинские защитники подчеркнули, что "это большая потеря" для всего подразделения.

Что известно о Лане

Лана Черногорская родилась в Запорожье, училась в Днепре и жила в Киеве, Одессе и Львове. Но называла своим городом только Харьков, где до полномасштабного вторжения России в Украину Лана работала журналисткой (в издании "Люк").

Так получилось, что в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину Лана была в Киеве. Девушка сразу присоединилась к волонтерской деятельности и даже жила в волонтерском штабе, где участвовала в организации помощи. Впоследствии Лана приняла решение присоединиться к армии.

В 2024 году, после более чем год обучения, Лана присоединилась к Украинской добровольческой армии. В подразделении ее характеризовали как преданную военную, принципиального человека и близкую подругу для всех собратьев и сестер.

Информацию о захоронении Ланы подразделение объявит позже.

Другие Герои

К сожалению, также "на щите" домой вернулся воин с Тернопольщины Игорь Коцан. Его более двух лет считали пропавшим без вести. И только недавно стало известно, что молодой защитник погиб в декабре 2023 года на Донетчине.

Таким образом, Игорю Коцану навсегда останется 29 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове 1 января попрощались с молодым воином Алексеем Сабатом из Борислава. Защитник добровольцем пошел в армию еще в 2016-м, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй. Последний свой бой с россиянами Алексей принял на Покровском направлении в марте 2024 года, с тех пор и до недавнего времени его считали пропавшим без вести.

