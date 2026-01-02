По зову сердца выбрал путь защитника: во Львове попрощались с Героем, который воевал за Украину с 2016-го. Фото

Во Львове 1 января попрощались с молодым воином Алексеем Сабатом из Борислава. Защитник добровольцем пошел в армию еще в 2016-м, после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй.

Видео дня

Последний свой бой с россиянами Алексей принял на Покровском направлении 26 марта 2024 года, с тех пор и до недавнего времени он считался пропавшим без вести. О потере и прощании с Героем сообщили в Бориславском, Львовском городских советах и Дрогобычской районной военной администрации.

Что известно о Герое

Родился Алексей Сабат 8 апреля 1998 года в Бориславе. После школы выучился на сварщика в учреждении профессионально-технического образования "Бориславский центр профессионального образования".

Когда Алексей завершил обучение и отметил свое 18-летие – он добровольцем пошел в Вооруженные силы Украины, чтобы освобождать частично захваченный россиянами Донбасс. Это было задолго до начала полномасштабного вторжения РФ – в 2016-м.

Вернувшись с фронта, Алексей взялся строить свою гражданскую жизнь.

"Работал тату-мастером на частных предприятиях. По словам родных, Алексей был активным и творческим человеком. Он интересовался обработкой дерева, увлекался походами в горы и любил природу. Имел склонность к творчеству: работал над дикцией, любил поэзию и охотно читал стихи. Отличался общительностью, доброжелательностью и жизнерадостностью", – рассказали об Алексее Сабате во Львовском горсовете.

Впрочем, Россия не дала молодому украинцу строить собственное будущее: в 2023-м Алексей вернулся в армию, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов – и отправился в Донецкую область в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"В феврале 2023-го года добровольно вступил в ряды 420-го отдельного стрелкового батальона. Алексей был преданным, мужественным и храбрым воином, который по зову сердца стал на защиту украинского народа", – отметили в Бориславском городском совете.

26 марта 2024 года связь с Защитником оборвалась, он был признан пропавшим без вести. А недавно родные воина получили страшную весть: в тот день Герой погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области.

Дома Алексея Сабата ждал маленький сын.

"Алексей Сабат был добровольцем. По зову сердца он выбрал путь Защитника, понимая все риски. Его жизнь оборвалась слишком рано — в 25 лет, в возрасте, когда еще столько планов, мечтаний и надежд должны были бы быть впереди. Но вместо мирного будущего он отдал самое ценное — свою жизнь — за Украину", – говорится в сообщении Бориславского горсовета.

31 декабря скорбный кортеж с телом воина встретили в Бориславе. А 1 января состоялось прощание с ним во Львове.

Похоронили Героя на Поле почетных захоронений погибших воинов Украины на Лычаковском кладбище.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб воин из Тернопольщины. Дмитрий Пилипюк последний бой принял в районе Волчанска на Харьковщине в начале июля 2025 года. Долгие месяцы защитник считался пропавшим без вести, а в конце декабря Герой вернулся домой на щите.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!