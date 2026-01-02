Долго считали пропавшим без вести: в Марьинке погиб Герой из Тернопольщины. Фото

"На щите" домой возвращается воин из Тернопольской области Игорь Коцан. Его более двух лет считали пропавшим без вести. И только недавно стало известно, что молодой защитник погиб в декабре 2023 года на Донетчине.

О гибели земляка сообщили в Байковецкой громаде. Игорю Коцану навсегда останется 29 лет.

Что известно о Герое

Игорь Коцан родился 13 октября 1996 года в селе Соборное Байковецкой общины Тернопольской области.

После начала полномасштабного вторжения считал своим долгом стать на защиту Украины. Игорь воевал в горячих точках фронта.

Свой последний бой Герой принял 14 декабря 2023 года, защищая город Марьинка в Донецкой области.

Однако об этом стало известно лишь недавно. Игорь Коцан 2 года считался пропавшим без вести.

Только 30 декабря 2025 года его тело было идентифицировано.

В родном селе ждут скорбный кортеж с телом военнослужащего. О времени встречи, панихиды и похорон в Байковецкой общине должны сообщить дополнительно.

"В скорби – родные и мама Галина", – сообщили земляки Игоря Коцана.

