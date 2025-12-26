'Более двух лет семья ждала весточки о сыне': на Запорожье погиб 26-летний защитник из Винницкой области. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Винницкой области Богдан Пилипенко. Жизнь воина оборвалась еще в сентябре 2023 года.

С тех пор семья Героя более двух лет ждала весточки о нем, пока недавно гибель Богдана не была подтверждена. О потере сообщил председатель Лука-Мелешковской громады Богдан Августович.

Что известно о Герое

В Винницкой области о потере узнали недавно: председатель Лука-Мелешковской громады обнародовал известие о подтверждении гибели Богдана Пилипенко на Рождество, 25 декабря.

"Лука-Мелешковская громада снова в глубоком трауре...28 сентября 2023 года, преданный Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб на поле боя Запорожского направления Пилипенко Богдан Дмитриевич, житель села Ивановка. Навеки 26", – написал Августович.

22 июля 2023 года Богдан Пилипенко встретил свой последний день рождения. А через два месяца связь с ним оборвалась.

"Более 2 лет семья ждала известия о сыне... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Пилипенко Богдана. В скорби и молитве низко склоняем головы, чтя память верного Сына Украины! Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечный покой души! Вечная Слава Герою!" – отметил глава общины.

Он добавил, что информацию о встрече Героя и прощание с ним обнародуют дополнительно.

