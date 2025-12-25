Украина теряет лучших сыновей: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Пащенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Владимир Пащенко (2004 года рождения)", - говорится в сообщении.

Защитник Украины служил разведчиком-санитаром одной из воинских частей. Считался пропавшим без вести с 10 сентября 2024 года. Воин погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Долиновка Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений умер военный из Мотыжина Киевской области Александр Васильев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!