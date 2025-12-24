Без отца остался маленький сын: в боях на Запорожье погиб защитник из Черкасской области. Фото
Обороняя Украину от оккупантов, погиб воин из Черкасской области Николай Лосицкий. Жизнь защитника оборвалась на Запорожском направлении.
Об этом сообщили на странице Вознесенской общины в Facebook. О дате и времени прощания с воином в громаде сообщат дополнительно.
Что известно о защитнике
Николай Лосицкий родился 14 сентября 1995 года в Черкасской области. В рядах ВСУ имел звание младшего сержанта.
Воин погиб 22 декабря в населенном пункте Заречное, что в Запорожской области.
"В трауре – жена, маленький сын, родители, сестра. вместе с семьей скорбит вся Вознесенская община", – говорится в заметке Вознесенской общины.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин с Волыни Константин Масюк. Его жизнь оборвалась 21 декабря во время выполнения боевого задания в Херсоне.
Также в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бориспольского района Киевской области Александр Кишеня. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 декабря 2024 года.
