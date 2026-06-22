Почти три года считался пропавшим без вести: в Тернопольскую область возвращается на щите воин, погибший в Запорожской области. Фото

Защищая Украину, отдал свою жизнь воин из Тернопольской области Ярослав Денчук. Связь с ним прервалась еще в октябре 2023 года на Запорожье, более 30 месяцев родные и близкие ждали весточки о судьбе Ярослава.

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Недавно же была подтверждена гибель защитника во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Вербовое. О потере рассказал председатель Шумской территориальной громады Вадим Боярский.

Что известно о Герое

После нескольких лет неизвестности домой на щите возвращается защитник из Тернопольской области Ярослав Денчук.

Он родился в 1984 году, жил в селе Залесцы, входящем в Шумскую громаду.

В 2023 году Ярослав вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Свою родную землю от российских захватчиков он защищал в должности стрелка-снайпера десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты в одном из подразделений.

"Его сердце было полно любви к Родине и стремления защитить свой дом, свою семью и будущее каждого из нас", – отметил Боярский.

С 16 октября 2023 года Ярослав числился пропавшим без вести. И лишь недавно его близкие, после более чем 30 месяцев надежд и ожиданий, чередовавшихся с отчаянием, получили подтверждение гибели Героя.

Жизнь Ярослава оборвалась, когда он выполнял боевое задание вблизи Вербового в Запорожской области.

"Он оставался верным военной присяге до последнего вздоха. Выражаем самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Ярослава. Сообщество разделяет эту невыразимую боль и скорбит вместе с вами. О времени встречи траурного кортежа и ходе похорон Героя будет сообщено дополнительно. Вечная память и слава нашему Герою!" — написал глава Шумской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на войне погиб военнослужащий Сергей Балан из Николаевской области. Жизнь защитника оборвалась вблизи Новоивановки Суджанского района Курской области России 24 октября 2024 года. Гибель воина подтвердили по результатам ДНК-экспертизы.

Также сообщалось, что во Львовской области простились с двумя Героями, отдавших жизнь за Украину. Последний долг отдали Валерию Рыжову и Тарасу Орищину.

Кроме того, в бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года. Дома папу ждала маленькая доченька.

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